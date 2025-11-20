Nước dâng cao, lực lượng chức năng căng mình cứu dân trong lũ

Mưa lớn kèm theo thủy diện xả lũ, trong ngày 20/11, khu vực tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk và Gia Lai dự báo sẽ tiếp tục lũ lớn, gây ngập lụt, cô lập nhiều khu dân cư. Lực lượng chức năng đang phải căng mình để sơ tán nhân dân ra khỏi vùng nguy hiểm (Ảnh: Minh Nguyễn).

Bệnh viện Tâm thần Quy Nhơn, Bệnh viện Lao và bệnh phổi Quy Nhơn, thuộc phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai, đang bị cô lập. Lực lượng chức năng đã có mặt để hỗ trợ (Ảnh: Phạm Hoàng).

Cơm và nước uống cùng nhu yếu phẩm được lực lượng chức năng hỗ trợ cho bệnh nhân, cán bộ y tế tại Bệnh viện Tâm thần Quy Nhơn, Bệnh viện Lao và bệnh phổi Quy Nhơn (Ảnh: Phạm Hoàng).

Nhiều người dân ở phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai đang lội nước lũ ra đường chính để nhờ sự hỗ trợ từ cơ quan chức năng (Ảnh: Phạm Hoàng).

Anh Nguyễn Văn An đang cõng con để nhờ sự hỗ trợ của lực lượng chức năng (Ảnh: Phạm Hoàng).

Nhiều trẻ nhỏ được lực lượng chức năng hỗ trợ đưa đến nơi an toàn (Ảnh: Phạm Hoàng).

Quân đội điều động xe thiết giáp hỗ trợ người dân vùng lũ tại phía Đông tỉnh Gia Lai (Ảnh: Phạm Hoàng).

Trực thăng của Sư đoàn không quân 372 và 370 của Quân chủng Phòng không - Không quân dự kiến sẽ hạ cánh tại sân bay Phú Yên cũ. Sau đó, sẽ căn cứ tình hình thời tiết để thả hàng cứu trợ người dân từ trực thăng và drone (Ảnh: Anh Cường).

Nước tiếp tục dâng cao, gây ngập sâu hơn 1m tại nhiều khu dân cư ở phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Lực lượng đang nỗ lực hỗ trợ, sơ tán người dân (Ảnh: Hoàng Đức).

Nhiều tàu du lịch, thuyền kayak, thuyền thúng ở Nha Trang đã được huy động đến khu vực phường Tây Nha Trang để hỗ trợ lực lượng chức năng ứng cứu người dân bị ngập lụt (Ảnh: Hoàng Đức).

Tại phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk, nước lũ vẫn dâng cao. Lực lượng chức năng đã tiếp cận một số hộ dân ở khu phố Qui Hậu và đưa họ đến nơi an toàn (Ảnh: Minh Minh).

Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cho biết, các tổ công tác của Lữ đoàn 572 đã sơ tán 22 người dân ra khỏi vùng nguy hiểm tại xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk (Ảnh: Văn Viễn).

Trong đó có người già, phụ nữ và trẻ em. Quá trình sơ tán người dân diễn ra trong điều kiện nước dâng nhanh, chảy xiết. Tổ công tác phải sử dụng cano, xuồng máy để tiếp cận những điểm bị cô lập (Ảnh: Văn Viễn).

Theo Lữ đoàn 572, trong số nhiều hộ dân được sơ tán, có cụ Nguyễn Thị Mười (89 tuổi, trú thôn Long Uyên), người bị té ngã gãy chân khi lũ dâng. Các chiến sĩ đã kịp thời sơ cứu, cố định vết thương và đưa cụ lên ca nô vượt lũ đến bệnh viện (Ảnh: Văn Viễn).