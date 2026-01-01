18 người tử vong vì tai nạn giao thông trong ngày đầu năm

Chiều 1/1, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết trong ngày đầu năm mới, toàn quốc xảy ra 49 vụ tai nạn giao thông làm chết 18 người, bị thương 41 người. So với cùng kỳ năm 2025, tai nạn đã giảm 24 vụ (-32,88%), giảm 23 người chết (-56,10%), giảm 2 người bị thương (-4,65%).

Hiện trường một vụ tai nạn trên cao tốc (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo Cục CSGT, trong ngày 1/1, công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện và xử lý gần 10.500 trường hợp vi phạm; tạm giữ 53 ô tô, hơn 2.400 xe máy; tước 344 GPLX các loại và trừ điểm GPLX hơn 1.700 trường hợp.

Trong số đó, vi phạm về nồng độ cồn là hơn 2.000 trường hợp, vi phạm về tốc độ hơn 2.000 trường hợp; chở hàng quá tải trọng 93 trường hợp...

Cũng trong ngày đầu tiên của năm mới, trên tuyến quốc lộ 1A, lực lượng CSGT đã kiểm soát hơn 7.500 phương tiện, qua đó đã phát hiện, lập biên bản xử lý gần 1.300 trường hợp vi phạm, trừ điểm, tước GPLX 358 trường hợp, tạm giữ 257 phương tiện.

Ngoài ra, các Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc Cục CSGT đã kiểm tra, lập biên bản 110 trường hợp vi phạm; tước GPLX 1 trường hợp; trừ điểm GPLX 39 trường hợp...