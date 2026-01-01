Rác thải tràn lan ở trung tâm TPHCM sau đêm Countdown đón năm mới 2026

Sau đêm Countdown chào đón năm mới, nhiều tuyến đường trung tâm TPHCM như Tôn Đức Thắng, Hàm Nghi, Nguyễn Huệ và khu vực Bến Bạch Đằng đã biến thành "biển rác".

Ghi nhận tại đường Tôn Đức Thắng (phường Sài Gòn), rác thải ngổn ngang, phủ kín mặt đường. Hàng loạt tấm bạt lót ngồi bị bỏ lại, nằm vật vờ dưới lòng đường, cùng với chai nhựa, túi nilon và thức ăn thừa. Rác tụ thành đống tại các lan can, không chỉ gây mất mỹ quan mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Tương tự, đường Hàm Nghi cũng chìm trong "biển rác", khiến nhiều người dân và du khách phải chấp nhận cảnh ngồi nghỉ giữa những túi nilon và chai nhựa bủa vây. Tại đường Nguyễn Huệ, các tụ rác lớn hình thành, công nhân vệ sinh phải làm việc xuyên đêm để dọn dẹp.

Đặc biệt, khu vực bến Bạch Đằng, nơi hàng nghìn người đổ về xem pháo hoa, chứng kiến lượng rác thải từ thực phẩm tăng đột biến. Tình trạng quá tải khiến nhiều thùng rác không còn chỗ chứa, dẫn đến việc hình thành nhiều điểm tụ rác gây mất vệ sinh.

Nhiều lao công đã phải xuống đường ngay sau khi sự kiện kết thúc để dọn dẹp, nỗ lực trả lại mỹ quan cho thành phố. Tuy nhiên, tình trạng "người về, rác ở lại" sau mỗi mùa lễ hội vẫn là một bài toán nan giải về ý thức đô thị.

Anh Khánh, một người dân có mặt tại hiện trường, bày tỏ sự lo ngại: "Trung tâm Sài Gòn là một nơi đẹp đẽ, được nhiều khách du lịch tới và hay ở đây. Rác thải như này sẽ khiến du khách mất cảm tình. Mình mong muốn mọi người sẽ vứt rác đúng nơi quy định".

Để mỗi mùa lễ hội thực sự văn minh, nỗ lực xuyên đêm của lực lượng vệ sinh là chưa đủ, mà cần sự tử tế trong cách hành xử của mỗi cá nhân với không gian chung của cộng đồng.

Rác thải ngập tràn khu vực bến Bạch Đằng sau màn bắn pháo hoa.

Thực hiện: Hồng Đô - Công Triệu