Lũ lên nhanh, Chủ tịch Gia Lai yêu cầu sơ tán dân trong đêm

Ngày 19/11, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, vừa có công điện về việc tập trung ứng phó với lũ đặc biệt lớn, ngập lụt, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh này.

Ông Phạm Anh Tuấn yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an tỉnh tăng cường lực lượng, phương tiện, bằng mọi biện pháp cơ động đến ngay các địa bàn ngập lụt, chia cắt; hỗ trợ di dời, sơ tán dân đến nơi an toàn, bảo vệ tài sản, đảm bảo an ninh trật tự. Việc sơ tán dân phải hoàn thành trước 22h hôm nay.

Nhiều khu dân cư ở các phường Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Tây,... bị ngập sâu trong biển nước (Ảnh: Linh Linh).

Chủ động phối hợp với các địa phương, nhất là tại các vùng xung yếu, có nguy cơ ngập sâu, sạt lở để kịp thời hỗ trợ người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương chủ động chỉ đạo vận hành an toàn các hồ chứa thủy điện, thủy lợi trên địa bàn tỉnh đảm bảo cắt, giảm lũ cho hạ du, tuyệt đối không để xảy ra mất an toàn hồ đập.

Các địa phương được giao tiếp tục rà soát, tổ chức sơ tán, di dời người dân ra khỏi các khu vực có nguy cơ cao, ngập sâu, sạt lở. Bên cạnh đó, đảm bảo lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm thiết yếu tại khu vực người dân được sơ tán, di dời đến, không để người dân bị đói, rét, thiếu nước uống,...

Lực lượng chức năng đưa người dân bị mắc kẹt ở vùng ngập sâu tại phường Quy Nhơn Bắc (Ảnh: Doãn Công).

Ngoài ra, lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu tăng cường lực lượng tổ chức hướng dẫn, điều tiết giao thông từ xa để phân luồng, kiên quyết không để người dân, phương tiện đi vào khu vực ngập sâu, sạt lở.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, mưa lớn từ ngày 18 đến chiều 19/11, khiến mực nước các sông trên địa bàn tỉnh Gia Lai tăng nhanh, nhiều tuyến đường, khu dân cư ở Quy Nhơn và các vùng lân cận bị nhấn chìm trong biển nước.

Người dân xã Tuy Phước chật vật với lũ dâng cao (Ảnh: Doãn Công).

Từ đêm 18 đến 19/11, các lực lượng công an, quân đội và chính quyền địa phương đã xuyên đêm ứng cứu, di dời người dân ra khỏi vùng ngập lụt nguy hiểm.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai cũng cảnh báo, từ ngày 19 đến sáng 20/11 khả năng lũ đặc biệt lớn, sẽ gây ngập lụt diện rộng. Nguy cơ xảy ra ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất và chia cắt kéo dài; đặc biệt tại các khu vực vừa bị thiệt hại nặng do bão số 13, có thể dẫn đến nguy cơ thiệt hại kép, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, an toàn của nhân dân.