Thành lập Trường Đại học Tâm Anh, đào tạo y khoa theo chuẩn quốc tế

Ngày 30/12, Thừa lệnh Thủ tướng, Phó Thủ tướng Lê Thành Long ký Quyết định số 2826/QĐ-TTg chính thức thành lập Trường Đại học Tâm Anh thuộc Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tại tỉnh Tây Ninh (tỉnh Long An cũ).

Việc thành lập một trường đại học có năng lực chuyên sâu về đào tạo y khoa như nghiên cứu khoa học, thực hành khám chữa bệnh, tiêm chủng và sản xuất vaccine, sinh phẩm chất lượng cao là điểm sáng, trong bối cảnh hệ thống y tế Việt Nam đang được Đảng, Chính phủ đặt ra những nhiệm vụ quan trọng về tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân toàn diện và chuyên sâu, đặc biệt là đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh chất lượng cao tương đương thế giới ngay tại Việt Nam.

Theo đó, nguồn nhân lực y tế chất lượng cao sẽ là yếu tố quan trọng hàng đầu và cần có chiến lược phát triển chuẩn mực, bài bản, đột phá về công nghệ, hợp tác quốc tế ở tầm cao.

Trường Đại học Tâm Anh với lợi thế về cơ sở thực hành là Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Hệ thống Tiêm chủng Vắc xin VNVC, các công ty dược, nhà máy vaccine và sinh phẩm hiện đại hàng đầu… được kỳ vọng sẽ nhanh chóng đào tạo đội ngũ nhân lực trình độ cao và toàn diện trong thời gian tới.

Quyết định thành lập Trường Đại học Tâm Anh ban hành ngày 30/12/2025 (Ảnh: Đại học Tâm Anh).

Trường Đại học Tâm Anh thuộc Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh là hệ thống bệnh viện tư nhân uy tín hàng đầu Việt Nam hiện nay.

Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh sở hữu 3 bệnh viện đa khoa và 2 trung tâm khám chữa bệnh đa khoa chuyên sâu, công nghệ cao, mỗi năm tiếp đón hơn 2 triệu lượt khách hàng khám chữa bệnh tại Hà Nội và TPHCM.

Tâm Anh cũng đang tiếp tục xây dựng bệnh viện đa khoa và ung bướu công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới với quy mô 2.000 giường bệnh tại TPHCM để kịp thời phục vụ nhu cầu phát triển của “siêu đô thị” duy nhất của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh hiện quy tụ hơn 10.000 bác sĩ, kỹ thuật viên và nhân viên y tế trình độ cao. Trong đó có nhiều giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ đầu ngành, giữ vai trò chủ chốt tại các hội chuyên ngành y khoa, đồng thời là giảng viên cao cấp giảng dạy tại nhiều trường đại học y, dược lớn trong và ngoài nước ở nhiều lĩnh vực như tim mạch, cơ xương khớp, nội khoa, ngoại khoa, sản phụ khoa, tiêu hóa, ung thư, nhi khoa, nhãn khoa, xét nghiệm - giải phẫu bệnh, tế bào…

Với nền tảng cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế được đầu tư đồng bộ, hiện đại, cùng đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm trong khám chữa bệnh và nghiên cứu, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh sở hữu nhiều lợi thế để phát triển đào tạo y khoa và các lĩnh vực liên quan trong hệ sinh thái y tế hiện đại.

Phối cảnh Trường Đại học Tâm Anh - nơi đào tạo theo chuẩn quốc tế, góp phần bổ sung đội ngũ nhân lực có trình độ cao, chuẩn quốc tế không chỉ cho tỉnh Tây Ninh mà cho cả nước (Ảnh: Trường Đại học Tâm Anh).

Trường Đại học Tâm Anh sẽ được xây dựng tại Bến Lức, Tây Ninh trên diện tích ban đầu gần 80.000 mét vuông, với tổng vốn đầu tư ban đầu dự kiến trên 2.500 tỷ đồng, định hướng phát triển thành đại học đa ngành, trong đó tập trung vào lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe và các ngành liên quan.

Bước đầu, các ngành đào tạo được ưu tiên ở lĩnh vực y dược và các ngành phụ trợ phát triển lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam như ngành Y khoa, Dược học, Điều dưỡng, Kỹ thuật Xét nghiệm Y học, Công nghệ Sinh học, Quản trị Kinh doanh, Công nghệ Thông tin, Kinh doanh quốc tế, Luật quốc tế, Marketing…

Ngoài ra, toàn bộ hoạt động đào tạo thực hành y khoa của khối ngành sức khỏe sẽ diễn ra tại các bệnh viện, phòng khám thuộc Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tại Hà Nội và TPHCM. Đây là những cơ sở y tế tiên phong về công nghệ khám chữa bệnh và quy tụ đội ngũ chuyên gia, bác sĩ hàng đầu Việt Nam hiện nay.

Các chuyên ngành về lĩnh vực Dược sẽ được thực hành tại Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC hiện đại, đang được xây dựng tại Tây Ninh, cũng như các công ty dược phẩm và hệ thống hàng trăm Trung tâm Tiêm chủng Vắc xin VNVC trên toàn quốc.

Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh cũng là đối tác chính thức với nhiều trường đại học hàng đầu trên thế giới như Oxford - Vương quốc Anh, Stanford - Hoa Kỳ và các hãng dược phẩm toàn cầu như AstraZeneca, GSK, Sanofi, Pfizer… Do đó, các chương trình đào tạo sẽ cập nhật những kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn và hiện đại toàn cầu trong các lĩnh vực.

Đồng thời, các chuyên gia cũng sẽ trao đổi đào tạo và cùng nghiên cứu, cùng công bố khoa học song phương trên nhiều lĩnh vực.

Dự kiến, Trường Đại học Tâm Anh sẽ tuyển sinh đầu năm 2027. Tuy nhiên, các khóa đào tạo của Viện nghiên cứu Tâm Anh, thuộc trường Đại học Tâm Anh đã được tiến hành liên tục ở nhiều lĩnh vực, với đội ngũ chuyên gia đến từ Oxford, Stanford và nhiều đại học, bệnh viện danh tiếng trên thế giới.

Các chuyên gia Oxford và Tâm Anh cùng thực hiện nghi thức khởi động lễ khai mạc cho Tuần lễ đào tạo chuyên sâu phối hợp giữa Viện Nghiên cứu Tâm Anh và Đại học Oxford (Ảnh: Viện Nghiên cứu Tâm Anh).

Việc đầu tư xây dựng Trường Đại học Tâm Anh là hành động chiến lược quan trọng trong việc hiện thực hóa chủ trương tăng cường các hoạt động phát triển lĩnh vực y tế của Việt Nam, trong đó đặc biệt nổi bật vai trò của y tế tư nhân, kinh tế tư nhân, được kỳ vọng mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội thiết thực thông qua đào tạo, phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của người dân trong lĩnh vực trọng yếu này.

Mô hình đào tạo hiện đại gắn với thực hành lâm sàng tại cơ sở y tế hàng đầu, nghiên cứu khoa học chuyên sâu và hợp tác quốc tế ở tầm cao sẽ giúp người học được tiếp cận với những kiến thức kinh điển và cập nhật, đồng thời sẵn sàng thích ứng với môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại ngay khi ra trường.

Vì thế, Trường Đại học Tâm Anh được kỳ vọng sẽ nhanh chóng góp phần bổ sung đội ngũ nhân lực có trình độ cao, chuẩn quốc tế không chỉ cho tỉnh Tây Ninh mà cho cả nước.

Sự hình thành của Trường Đại học Tâm Anh đồng thời tạo thêm việc làm, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương đa dạng, toàn diện hơn khi gắn kết các hoạt động đào tạo, nghiên cứu và các dịch vụ phụ trợ.