Chính phủ trao cấp tỉnh quyền quyết định số lượng cấp phó đơn vị trực thuộc

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 370 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 150 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và UBND xã, phường, đặc khu.

Nghị định sửa đổi theo hướng xác định số lượng cấp phó trong cơ quan, tổ chức phải bảo đảm nguyên tắc số lượng cấp phó trong một tổ chức trực thuộc tối đa không vượt quá số lượng cấp phó của tổ chức cấp trên trực tiếp.

Với các cơ quan, tổ chức cùng cấp, số lượng cấp phó của cơ quan, tổ chức không có tổ chức bên trong tối đa không vượt quá số lượng cấp phó của cơ quan, tổ chức có tổ chức bên trong.

Trụ sở phường Sài Gòn, TPHCM (Ảnh: Nam Anh).

Theo quy định mới của Chính phủ, thời điểm sắp xếp tổ chức bộ máy Nhà nước, số lượng cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thể nhiều hơn số lượng so với quy định nhưng chậm nhất là 5 năm kể từ ngày sắp xếp, con số này phải thực hiện theo đúng quy định.

Cụ thể, Chính phủ quy định người đứng đầu sở thuộc UBND cấp tỉnh (giám đốc sở) và cấp phó (phó giám đốc sở) sẽ do chủ tịch UBND cấp tỉnh bổ nhiệm.

Phó giám đốc sở giúp giám đốc sở thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ cụ thể. Khi giám đốc sở vắng mặt, một phó giám đốc sở được ủy quyền điều hành các hoạt động của sở. Phó giám đốc sở không kiêm nhiệm người đứng đầu tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc sở, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Về số lượng, Chính phủ quy định số lượng phó giám đốc sở được bố trí bình quân 3 người/sở.

Nếu sở hợp nhất 2 đơn vị khi sáp nhập 2 đơn vị hành chính cấp tỉnh thì số lượng phó giám đốc sở được tăng thêm 1 người. Khi thực hiện hợp nhất, sáp nhập 3 đơn vị hành chính cấp tỉnh, số lượng phó giám đốc sở được tăng thêm 2 người.

Trường hợp sở thực hiện hợp nhất, sáp nhập theo quyết định của cấp có thẩm quyền, số lượng phó giám đốc sở sau hợp nhất, sáp nhập được tăng thêm 1 người.

Trường hợp sở thực hiện hợp nhất, sáp nhập theo quyết định của cấp có thẩm quyền và tiếp tục thực hiện hợp nhất, sáp nhập khi thực hiện hợp nhất sáp nhập 2 đơn vị hành chính cấp tỉnh, số lượng phó giám đốc sở được tăng thêm 2 người hoặc hợp nhất, sáp nhập 3 đơn vị hành chính cấp tỉnh, số lượng được tăng thêm 3 người.

Với Hà Nội và TPHCM, ngoài tổng số lượng phó giám đốc theo quy định thì được tăng thêm không quá 10 phó giám đốc.

Căn cứ vào tiêu chí, nguyên tắc xác định số lượng cấp phó quy định tại Nghị định này, UBND cấp tỉnh xác định tổng số lượng cấp phó của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý và quyết định số lượng cấp phó cụ thể của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị theo thẩm quyền...

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1.