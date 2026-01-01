TPHCM vinh danh 12 công dân trẻ tiêu biểu

Sáng 1/1, Thành đoàn TPHCM tổ chức lễ tuyên dương “Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM” năm 2025. Buổi lễ có sự tham dự của Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TPHCM.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh biểu dương và chúc mừng 12 công dân trẻ tiêu biểu TPHCM năm 2025. Lãnh đạo thành phố khẳng định đây là những gương mặt ưu tú, đại diện cho tinh thần dấn thân, đổi mới, khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ thành phố mang tên Bác.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Hoàng Quy).

Theo Chủ tịch HĐND TPHCM, qua gần nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, TPHCM đã vươn lên khẳng định vị thế đầu tàu kinh tế, trung tâm lớn về khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo và hội nhập quốc tế của cả nước. Trong tiến trình đó, tuổi trẻ luôn giữ vai trò xung kích, tiên phong, dám nghĩ, dám làm, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung.

Bước vào giai đoạn mới, TPHCM đang đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, xây dựng đô thị thông minh, nâng cao chất lượng quản trị, phục vụ người dân và doanh nghiệp, đồng thời mở rộng hội nhập quốc tế. Đây vừa là thời cơ, vừa là thách thức lớn, đòi hỏi nguồn nhân lực trẻ không ngừng nâng cao tri thức, bản lĩnh, tư duy đổi mới và khả năng thích ứng.

Sinh viên Võ Ngọc Minh Anh nhận danh hiệu công dân trẻ tiêu biểu TPHCM (Ảnh: Hoàng Quy).

Ông Võ Văn Minh nhấn mạnh, cuộc vận động “Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM” được duy trì suốt 20 năm qua ngày càng khẳng định ý nghĩa thiết thực, là kênh phát hiện, bồi dưỡng, kết nối và phát huy lực lượng công dân trẻ nòng cốt, trực tiếp tham gia giải quyết các vấn đề thực tiễn của thành phố.

“Lãnh đạo thành phố luôn đặt trọn niềm tin vào tuổi trẻ - lực lượng giàu trí tuệ, nhiệt huyết và trách nhiệm; đồng thời cam kết tiếp tục đồng hành, tạo mọi điều kiện để thanh niên được phát triển, được thử thách và được cống hiến”, ông Võ Văn Minh nhấn mạnh.

Lãnh đạo TPHCM kỳ vọng, mỗi công dân trẻ tiêu biểu sẽ tiếp tục lan tỏa giá trị tích cực, truyền cảm hứng hành động trong cộng đồng thanh niên. Mỗi người được tôn vinh trong sự kiện sẽ đóng vai trò tiên phong trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và hội nhập quốc tế, góp phần xây dựng TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình.