HLV Premier League đầu tiên mất việc ngày đầu năm 2026

"CLB bóng đá Chelsea và HLV trưởng Enzo Maresca đã chấm dứt hợp đồng", trang chủ CLB Chelsea phát đi thông báo về việc chia tay nhà cầm quân sinh năm 1980 vào tối 1/1.

HLV Enzo Maresca bị sa thải chỉ sau 18 tháng dẫn dắt Chelsea (Ảnh: Getty).

HLV Enzo Maresca bị sa thải chỉ sau 18 tháng dẫn dắt Chelsea, bất chấp nhà cầm quân 46 tuổi đã giúp đội chủ sân Stamford Bridge giành chức vô địch Conference League, FIFA Club World Cup và đưa đội bóng trở lại đấu trường Champions League.

Tuy nhiên chiến lược gia người Italy đã vướng vào xung đột với ban lãnh đạo Chelsea thời gian gần đây, đặc biệt sau trận thắng Everton hôm 13/12, HLV Enzo Maresca đã thẳng thắn chỉ trích ban lãnh đạo Chelsea khi chia sẻ với truyền thông rằng mình đã trải qua "48 giờ tồi tệ nhất" trong sự nghiệp.

Mối quan hệ giữa chiến lược gia người Italy với ban lãnh đạo đội bóng trở nên không thể cứu vãn khi Chelsea chỉ thắng 1 trong 7 trận gần nhất và cuối cùng là "đường ai nấy đi".

"Trong thời gian dẫn dắt CLB, Enzo đã đưa đội bóng đến thành công tại UEFA Conference League và FIFA Club World Cup. Những thành tích đó sẽ mãi là một phần quan trọng trong lịch sử gần đây của câu lạc bộ, và chúng tôi cảm ơn ông vì những đóng góp của mình cho câu lạc bộ.

Với những mục tiêu quan trọng vẫn còn phải tranh đấu ở 4 giải đấu, bao gồm cả việc giành vé tham dự Champions League, Enzo và CLB tin rằng sự thay đổi sẽ mang lại cho đội bóng cơ hội tốt nhất để đưa mùa giải trở lại đúng hướng.

Chúng tôi chúc Enzo mọi điều tốt đẹp trong tương lai", thông báo chia tay Enzo Maresca của Chelsea nhấn mạnh.

Đáng chú ý, HLV Enzo Maresca bị sa thải ngay trước thềm chuyến làm khách của Chelsea trên sân Etihad của Man City vào cuối tuần này. Theo truyền thông Anh, HLV Liam Rosenior đã được liên hệ ngồi vào "ghế nóng" thay cho Enzo Maresca.

HLV Liam Rosenior được cho là sẽ thay thế Maresca ngồi vào "ghế nóng" ở sân Stamford Bridge (Ảnh: Getty).

“Chelsea sẽ bổ nhiệm HLV mới rất sớm, sẽ không mất nhiều tuần hay quá lâu. CLB đang tích cực làm việc cho kế hoạch này. Liam Rosenior được đánh giá rất cao trong nội bộ sau những gì anh làm được tại Strasbourg và là một trong các ứng viên. Quyết định sẽ được đưa ra trong vài ngày tới, sẽ không kéo dài", chuyên gia chuyển nhượng uy tín Fabrazio Romano tiết lộ trên mạng xã hội về ứng viên mới sẽ dẫn dắt The Blues.