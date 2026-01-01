Lửa bao trùm showroom ô tô ở TPHCM

Ngày 1/1, cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại một showroom ô tô ở xã Xuân Thới Sơn.

Trước đó, khoảng 19h cùng ngày, đám cháy bùng phát tại nhà kho của một showroom ô tô trên đường Lê Quang Đạo, xã Xuân Thới Sơn.

Đám cháy bùng phát tại showroom ô tô ở xã Xuân Thới Sơn (Ảnh: Lam Giang).

Phát hiện hỏa hoạn, một số người dân tìm cách dập lửa, nhưng bất thành. Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên dữ dội, bao trùm một phần nhà xưởng.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07, Công an TPHCM) đã điều động lực lượng cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường để dập lửa, ngăn cháy lan.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo xã Xuân Thới Sơn cho biết, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, nhưng khiến khoảng 100m2 diện tích cửa hàng bị thiêu rụi.

"Khu vực xảy ra cháy là kho chứa dầu cặn, không có xe trưng bày", lãnh đạo địa phương cho hay.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.