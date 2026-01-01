"Vui không ngủ được" khi nhận bàn giao nhà trong Chiến dịch Quang Trung

Sau trận mưa lũ lịch sử tháng 11/2025, hàng chục nhà dân tại xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk bị sập hoàn toàn đã và đang được khẩn trương xây dựng lại.

Ông Nguyễn Ngọc Trí (47 tuổi, thôn Trung Hòa, xã Sơn Hòa) không giấu nổi xúc động khi nhận bàn giao căn nhà mới từ "Chiến dịch Quang Trung". Gia đình ông là một trong 39 hộ dân tại xã Sơn Hòa mất trắng trong trận lũ lịch sử.

Ngay sau khi Thủ tướng Phạm Minh Chính phát động “Chiến dịch Quang Trung” với mục tiêu thần tốc xây dựng lại nhà ở tặng người dân trước ngày 31/1, các hộ dân bị thiệt hại đã được hỗ trợ xây dựng nhà mới kèm gác chống lũ. Chỉ chưa đầy một tháng, nhiều nhà đã được hoàn thiện và bàn giao kịp thời.

Từ ngày 1/12/2025, công an, quân đội cùng các lực lượng tại chỗ đã được huy động để khẩn trương xây dựng, sửa chữa nhà cho người dân vùng lũ.

Theo thống kê, tại xã Sơn Hòa đã bàn giao được 5 căn nhà mới, các căn còn lại đang được khẩn trương hoàn thiện. Dự kiến đến ngày 4/1 sẽ hoàn thiện thêm 18 căn.

Chiến sĩ Bling Phi (20 tuổi, Sư đoàn 10, Quân đoàn 34) cùng các đồng đội đã không quản ngại nắng gắt hay mưa bất chợt, miệt mài trộn bê tông, bê gạch, dựng từng bức tường. "Mong muốn duy nhất là góp sức để người dân sớm có mái ấm an toàn, ổn định cuộc sống", chiến sĩ Bling Phi chia sẻ.

Ngoài xây dựng thô, các chiến sĩ còn giúp người dân lắp đặt ống nước, nối đường dây điện và hoàn thiện các hạng mục cửa chính, cửa sổ.

Các chiến sĩ của Sư đoàn 375, Quân chủng Phòng không - Không quân tích cực tham gia khâu hoàn thiện phần nền nhà cho người dân.

Ông Nguyễn Cả (71 tuổi, thôn Trung Hòa) bày tỏ niềm hạnh phúc khi nhận căn nhà mới khang trang, kiên cố sau 22 ngày được các chiến sĩ quân đội khẩn trương xây dựng.

"Từ nay chúng tôi có căn nhà mới, không phải lo cảnh mưa dột, gió lùa nên rất phấn khởi. Tôi xin cảm ơn sâu sắc đến chính sách của Đảng, Nhà nước cùng sự hỗ trợ của các cán bộ, chiến sĩ đã quan tâm, giúp đỡ người dân gặp khó khăn có được căn nhà mới trước dịp Tết Nguyên đán", ông Cả xúc động nói.

Đối với gia đình ông Cả, căn nhà mới không chỉ là nơi che mưa che nắng mà còn là điểm tựa tinh thần, động lực vươn lên trong cuộc sống. Ông Cả rót nước mời các chiến sĩ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự giúp đỡ tận tình của lực lượng quân đội.

Một ngôi nhà được hoàn thiện trong "Chiến dịch Quang Trung" có tổng diện tích xây dựng 44m2, kinh phí 170 triệu đồng.

Vị trí xây dựng các căn nhà trong "Chiến dịch Quang Trung" tại xã Sơn Hòa (Ảnh: Google Maps).