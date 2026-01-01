Nga sẽ chuyển cho Mỹ dữ liệu UAV Ukraine tập kích dinh thự Tổng thống Putin

Binh sĩ Nga bên cạnh xác UAV được cho là của Ukraine bị bắn hạ khi nhắm vào dinh thự của Tổng thống Vladimir Putin (Ảnh: Reuters).

“Các sĩ quan thuộc cơ quan đặc nhiệm Nga đã tiến hành một cuộc giám định kỹ thuật đặc biệt đối với bộ phận dẫn đường của một UAV của Ukraine bị bắn hạ trong đêm 29/12 trên bầu trời vùng Novgorod. Các chuyên gia đã trích xuất được một tệp chứa kế hoạch bay từ thiết bị dẫn đường này”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố đăng trên Telegram hôm nay.

Tuyên bố nói thêm: “Việc giải mã dữ liệu dẫn đường cho thấy mục tiêu cuối cùng của cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine ngày 29/12 là một cơ sở thuộc Khu Dinh thự Tổng thống Nga ở vùng Novgorod”,.

“Những tài liệu này sẽ được chuyển cho phía Mỹ thông qua các kênh đã được thiết lập”, Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Nga công bố video phát hiện UAV tập kích dinh thự của Tổng thống Putin (Video: RT).

Nga cáo buộc quân đội Ukraine nhắm mục tiêu vào dinh thự của Tổng thống Putin ở vùng Novgorod trong cuộc tấn công bằng hơn 90 UAV tự sát hôm 29/12.

Bộ Quốc phòng Nga công bố bản đồ ghi lại đường bay của UAV Ukraine nhắm mục tiêu vào dinh thự của Tổng thống Putin ở vùng Novgorod. Bản đồ cho thấy đường bay của các UAV, được phóng từ nhiều địa điểm ở Ukraine, bay về phía bắc tới vùng Novgorod của Nga qua các vùng Bryansk, Smolensk và Tver.

Bộ Quốc phòng Nga cũng công bố đoạn video cho thấy mảnh vỡ của một trong số UAV được sử dụng trong vụ tấn công bất thành này.

Theo Bộ này, hơn một nửa số máy bay không người lái đã bị đánh chặn từ khoảng cách vài trăm km, nhưng không nêu rõ căn cứ nào để biết chúng hướng tới Valdai. Số còn lại bị đánh chặn trên bầu trời Novgorod trong khoảng từ 3h đến 8h30 sáng 29/12 theo giờ địa phương.

Sau vụ việc, Nga tuyên bố sẽ có lập trường cứng rắn hơn trong đàm phán hòa bình, đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả Ukraine bằng biện pháp không phải ngoại giao.

Trong khi đó, cộng đồng tình báo Mỹ cũng như giới chức châu Âu tỏ ra hoài nghi về cáo buộc của Moscow.

Theo các nguồn tin nội bộ, cộng đồng tình báo Mỹ nói rằng họ không tìm thấy bằng chứng nào về việc Ukraine tập kích dinh thự của ông Putin, mà dường như chỉ nhắm đến một mục tiêu quân sự cũng ở khu vực này nhưng cách xa.

Ukraine tiếp tục phủ nhận việc thực hiện bất kỳ cuộc tấn công nào như vậy, đồng thời mô tả cáo buộc của Nga nhằm khoét sâu chia rẽ giữa Kiev và Washington sau cuộc gặp cuối tuần qua giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky để bàn về kế hoạch hòa bình.