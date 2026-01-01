Diễn viên hài Lê Trang: Từng nặng 80kg, hé lộ điều ít biết về Đình Toàn

Trước khi trở thành diễn viên quen mặt với khán giả, Lê Trang vốn là một sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh và có tài ca hát từ nhỏ. Niềm đam mê diễn xuất nhen nhóm từ những ngày cô sinh hoạt tại câu lạc bộ kịch và bắt đầu bùng nổ khi tham gia chương trình Tiếng cười sinh viên.

Dấu mốc rực rỡ nhất đưa cái tên Lê Trang đến gần hơn với công chúng là năm 2015 qua chương trình Thách thức danh hài và Cười xuyên Việt. Dù được khán giả yêu thích, Lê Trang vẫn quyết tâm hoàn thành con đường học vấn để cầm trên tay tấm bằng cử nhân trước khi tiếp tục với diễn xuất.

Có thời gian, Lê Trang liên tục xuất hiện trong các dự án điện ảnh lớn như Hai Phượng, Cô Ba Sài Gòn... Tuy nhiên, hành trình làm nghề của cô không chỉ có hoa hồng mà còn là cuộc chiến khốc liệt với chính bản thân mình.

Từng có lúc kiệt sức vì cân nặng 80kg gây cản trở công việc, Lê Trang quyết tâm giảm cân. Sau những ngày tháng ăn kiêng và tập luyện gian khổ, cô giảm được 20kg, tự tin hơn khi xuất hiện trên sân khấu.

Diễn viên Lê Trang (Ảnh: Facebook nhân vật).

Không chỉ gây ấn tượng qua những vai diễn hài hước trên sân khấu kịch và màn ảnh rộng, Lê Trang còn được khán giả yêu mến với vai “vợ Thổ Địa” nhân hậu, duyên dáng trong chương trình Thần tài gõ cửa.

Nhờ nét diễn duyên dáng, cô được mời tham gia chương trình từ giai đoạn 2015-2016. Nhớ về những ngày đầu tham gia chương trình có người khuyết tật, Lê Trang kể cô lúng túng vì không biết cách chia sẻ hay trò chuyện với họ sao cho phù hợp.

Tuy nhiên, nhờ vậy, cô nhận ra bản thân là một người vô cùng may mắn khi có được cơ thể lành lặn và được theo đuổi công việc mình yêu thích. Chính những nhân vật trong chương trình đã trở thành nguồn cảm hứng lớn lao cho nữ diễn viên.

Cô tâm sự rằng, mỗi khi gặp chuyện buồn hay muốn chùn bước, cô lại nghĩ về sự cố gắng của những mảnh đời trong Thần tài gõ cửa. "Người ta khiếm khuyết mà vẫn cố gắng vươn lên, vẫn làm được mọi thứ, thì những gì mình trải qua không là gì cả", nữ diễn viên 9X chia sẻ.

Lê Trang và Đình Toàn trong Thần tài gõ cửa (Ảnh: Chụp màn hình).

Đặc biệt, nhờ tham gia chương trình, Lê Trang còn học hỏi được rất nhiều điều từ nghệ sĩ Đình Toàn. Trong mắt cô, anh sở hữu những đức tính hệt như một "ông Thần Tài" ngoài đời thực: Luôn lạc quan, vui vẻ, từ tốn và điềm tĩnh.

Cô đặc biệt ngưỡng mộ trí nhớ của đàn anh khi anh có thể nắm bắt kịch bản và hoàn cảnh nhân vật rất nhanh để đưa ra những chia sẻ sâu sắc. Thậm chí, nghệ sĩ Đình Toàn còn học cả thủ ngữ để có thể trực tiếp trò chuyện với các nhân vật khiếm thính.

Một người khác cũng để lại dấu ấn sâu đậm trên con đường sự nghiệp của Lê Trang là cố nghệ sĩ Phi Nhung. Lê Trang cho biết, ca sĩ Phi Nhung chính là người thầy, người chị đã dìu dắt và truyền động lực cho cô trong những lúc mệt mỏi nhất.

Chính vì thế, sự ra đi của Phi Nhung đã để lại một khoảng trống lớn trong lòng cô. Nữ diễn viên 9X chia sẻ, phải mất hơn một năm cô mới có thể nghe lại nhạc của Phi Nhung mà không bật khóc.

Hoàng Thư