Xưởng sản xuất ở Hà Nội bốc cháy ngùn ngụt ngày đầu năm

Tối 1/1, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND xã Bình Minh (TP Hà Nội) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy xưởng. Nguyên nhân ban đầu do chập điện gây ra.

Cảnh sát khống chế vụ hỏa hoạn (Ảnh: Lê Thành).

Theo đó, khoảng 18h30 cùng ngày, tại một xưởng sản xuất đường bờ sông thôn Thạch Bích xảy ra cháy lớn. Tại hiện trường có nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát rất nhanh kèm khói bốc cao.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội đã điều nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ xuống hiện trường, phối hợp cùng chính quyền và Công an xã Bình Minh chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Đám cháy bùng phát dữ dội (Ảnh: Lê Thành).

Theo lãnh đạo địa phương, vụ cháy không gây thương vong về người. Thời điểm xảy ra cháy, toàn bộ người bên trong xưởng đã thoát hết ra ngoài. Đến khoảng 19h30, đám cháy cơ bản được khống chế.

Thiệt hại về tài sản và nguyên nhân vụ cháy đang được thống kê, làm rõ.