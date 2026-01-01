Trung Quốc: "Vòng tuần hoàn" cứu người chết đuối sau 35 năm

Theo truyền thông địa phương, ông Huang Daoxian (40 tuổi, tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc) cách đây không lâu đang dọn dẹp nhà giúp cha mẹ thì bất ngờ nghe thấy tiếng kêu cứu phát ra từ con sông gần đó.

Chạy ra ngoài, ông phát hiện một cụ bà chới với giữa dòng nước, hai tay liên tục đập mạnh khi cơ thể dần chìm xuống. Là người bơi lội thành thạo, ông Huang lập tức lao xuống sông ứng cứu.

Ông Huang cứu bà cụ khỏi chết đuối trên dòng sông anh từng được cứu (Ảnh: South China Morning Post).

Ông giữ chặt cằm cụ bà để tránh nước tràn vào miệng, đồng thời kéo nạn nhân vào bờ. Dù nước lạnh và bàn chân bị rách, chảy máu do va phải vật sắc nhọn dưới sông, người đàn ông vẫn không buông tay.

Một số người qua đường sau đó hỗ trợ đưa cụ bà lên bờ và nhanh chóng chuyển nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Vài ngày sau, con gái của cụ bà - bà Hu - từ nơi khác tìm về tận nhà ông Huang để gửi lời cảm ơn, cho biết mẹ mình đang hồi phục tốt.

Nắm chặt tay ân nhân, bà Hu bật khóc nói: “Nếu không có anh, tôi đã không còn mẹ trên đời này”.

Bà Hu đến tận nhà cảm ơn ông Huang (Ảnh: South China Morning Post).

Tại đây, ông Huang chia sẻ một ký ức khiến những người có mặt không khỏi sững sờ: 35 năm trước, chính tại con sông này, ông từng được cứu sống khi mới 5 tuổi.

Ông nhớ lại, trong một ngày mưa, khi còn là cậu bé đang chơi đùa, ông trượt chân ngã xuống nước và bị dòng chảy cuốn ra giữa sông. Một cụ ông đi ngang qua đã kịp thời lao xuống cứu ông.

Người cứu mạng Huang sau đó trở thành bạn thân của gia đình, thường xuyên ghé thăm và cùng ăn cơm. Ông cho biết mẹ mình luôn dặn con trai phải ghi nhớ ân nghĩa và sống biết ơn.

“Khoảnh khắc được cứu năm đó đến nay vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức tôi. Giờ đây, tôi chỉ muốn tiếp nối lòng tốt ấy”, ông bộc bạch.

Ông Huang từng phục vụ 12 năm trong quân đội, sau khi xuất ngũ làm việc tại một cơ quan địa phương. Ông đã lập gia đình và có hai con. Trong một cuộc chia sẻ với truyền thông, cô con gái 5 tuổi của ông tự hào nói: “Bố cháu là siêu anh hùng”.

Nhớ ơn cứu mạng năm xưa, ông Huang luôn muốn tiếp nối và lan tỏa và lòng tốt trong cộng đồng (Ảnh: South China Morning Post).

Trước hành động dũng cảm này, chính quyền địa phương đã biểu dương ông Huang là tấm gương nghĩa hiệp, đồng thời trao giấy khen ghi nhận. Câu chuyện nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút hơn 5 triệu lượt xem.

Một cư dân mạng bình luận: “Anh từng được che ô khi gặp mưa, giờ lại che ô cho người khác. Xin cúi chào người anh hùng đời thường”.

Người khác viết: “Đây là vòng lặp 35 năm của lòng tốt. Tôi luôn tin rằng việc thiện rồi sẽ được đền đáp”.

Trước đó, năm 2018, truyền thông Trung Quốc cũng từng xôn xao với câu chuyện tại tỉnh Giang Tô, khi một cụ ông cứu một cậu bé khỏi đuối nước và sau đó phát hiện 30 năm trước chính ông cũng từng cứu cha của đứa trẻ.