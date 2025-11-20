Trực thăng sẵn sàng cất cánh bay cứu hộ, cứu nạn tại Gia Lai, Đắk Lắk

Sáng 20/11, Sư đoàn 372 nhận được lệnh của Quân chủng Phòng không - Không quân về việc sẵn sàng bay cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi lũ lụt tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk.

Ngay khi nhận nhiệm vụ, Sư đoàn 372 đã lệnh cho Trung đoàn 930 chuẩn bị trực thăng và lực lượng cứu hộ, cứu nạn sẵn sàng bay cứu trợ nhân dân các tỉnh khu vực miền Trung.

Theo ghi nhận, nhiều khu vực của hai tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk vẫn đang mưa lớn, nước dâng nhanh, nhiều khu dân cư bị cô lập, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, tài sản của nhân dân.

Các máy bay trực thăng của Trung đoàn Không quân 930 sẵn sàng cất cánh (Ảnh: Quân đội nhân dân).

Với tinh thần khẩn trương, nhanh chóng, kịp thời, Sư đoàn 372 đã chuẩn bị hai máy bay Mi-171, Mi-8 sẵn sàng cất cánh, cùng với 2 tấn lương thực thực phẩm và các nhu yếu phẩm cần thiết gồm lương khô, bánh, sữa, nước uống, áo phao… để hỗ trợ nhân dân các vùng bị cô lập do mưa lũ.

Cập nhật đến 11h ngày 20/11, các máy bay của Trung đoàn Không quân 930 đã sẵn sàng cất cánh thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh.