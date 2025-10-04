Những người lính lao về phía hiểm nguy

Lao vào tâm bão

Đêm 28/9, cơn bão Bualoi (bão số 10) đổ bộ vào đất liền Nghệ An. Trước khi bão đổ bộ, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành lệnh cấm đường, bắt đầu từ 23h cùng ngày.

Mưa xối xả. Gió gầm rít. Cây nghiêng ngả. Cơn bão quần thảo trên đất liền nhiều tiếng. Nỗi sợ hãi bao trùm trong những ngôi nhà đang gồng mình chống chọi với thiên tai, khi xung quanh chỉ còn là bóng tối và tiếng gió rít liên hồi, tiếng va đập của mái tôn và cửa kính vỡ...

Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Nghệ An đưa thai phụ vượt bão đi sinh rạng sáng 29/9 (Ảnh: Chu Minh).

Hồi 2h55 ngày 29/9, Trung tâm chỉ huy Phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh Nghệ An tiếp nhận tin báo: 4 người trong một gia đình ở phường Trường Vinh mắc kẹt trong ngôi nhà đã bị bão thổi tốc mái. Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (CC&CNCH) số 1 được lệnh lên đường giải cứu người dân.

Chiếc xe chuyên dụng lao vào màn đêm, gió, mưa đập vào cửa kính buồng lái, con đường phía trước ẩn hiện sau những cái gạt nước. Cây đổ khắp nơi, anh lính lái xe căng mắt nhìn về phía trước để xác định lối đi an toàn nhất.

Căn nhà cấp 4 đã bị tốc mái, tiếng kêu cứu như chìm giữa bão tố. Mưa như quất vào mặt, gió giật liên hồi, 12 người lính cùng thiết bị cứu hộ bám chặt vào nhau, di chuyển về hướng tiếng kêu cứu. 4 người co ro, hoảng loạn trong mưa lạnh, vỡ òa khi thấy lực lượng cứu hộ.

Thời điểm này, thanh xà gồ sập xuống, khiến 1 người dân bị thương. Công tác cứu nạn khẩn trương được thực hiện, nhưng phải đảm bảo an toàn cho người dân khi mưa gió đang vần vũ, tường nhà có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

Sau 4 tiếng nỗ lực của lực lượng cứu nạn, cứu hộ, cả 4 người trong gia đình này đã được giải cứu an toàn.

Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Nghệ An xuyên đêm sơ tán người dân vùng lũ ra khỏi khu vực nguy hiểm (Ảnh: Chu Minh).

4h cùng ngày, cơn bão chưa có dấu hiệu “hạ nhiệt”, những người lính cứu nạn, cứu hộ lại lên đường, khi một căn nhà ở xã Trung Lộc (Nghệ An) bị tốc mái, khiến 4 người mắc kẹt. Dưới ánh đèn chập chờn trong mưa gió, cán bộ, chiến sĩ Đội CC&CNCH số 8 khẩn trương dẹp đống đổ nát, dùng xà beng, kìm cắt sắt phá khung gỗ để cứu người.

Theo đại diện lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Nghệ An, trong thời gian bão Bualoi quần thảo trên đất liền, đơn vị đã tổ chức 14 vụ cứu nạn, cứu hộ, trực tiếp cứu và đưa 34 người dân bị mắc kẹt, bị thương ra khỏi vùng nguy hiểm. Lực lượng cứu nạn, cứu hộ cũng hỗ trợ di dời nhiều tài sản của người dân đến nơi an toàn.

Bão tan, người dân chưa kịp thở phào đã bước vào nỗi lo mới khi nước lũ dâng lên. Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH chưa một ngày nghỉ ngơi, lại tức tốc lên đường.

Đêm 30/9 đến sáng 1/10, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH thành lập 2 tổ công tác do 2 Phó trưởng phòng chỉ huy, có mặt tại các địa phương bị ngập sâu, phối hợp lực lượng tại chỗ tổ chức ứng cứu, sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm.

Giấc ngủ vội bên mép nước lũ

Xã Thành Bình Thọ (Nghệ An) bị kẹp giữa sông Hiếu và sông Lam. Từ đêm 30/9, nước lũ dâng nhanh, nhiều khu vực của địa phương này ngập trong biển nước mênh mông.

Đội CC&CNCH số 6, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Nghệ An, được lệnh lên đường giải cứu người dân bị mắc kẹt trong các khu vực bị ngập sâu. Những người lính cứu hộ như con thoi giữa biển nước đục ngầu, len lỏi trong từng con ngõ, khu vực dân cư, vào từng căn nhà tìm người dân.

Em bé sơ sinh 2 tháng tuổi tại xã Thành Bình Thọ được lực lượng cứu nạn, cứu hộ đưa ra khỏi khu vực ngập lũ để đến cơ sở y tế (Ảnh: Chu Minh).

Nếu công tác cứu hộ ban ngày vất vả một, thì vào ban đêm nguy hiểm hơn rất nhiều. Trời tối, mất điện, nước xoáy, việc di chuyển bằng thuyền hay ca nô rất khó khăn vì khó phát hiện được vật cản. Nhưng những khó khăn ấy không khiến họ nản chí, sờn lòng, bởi nhân dân gặp hiểm nguy đang chờ họ phía trước.

1h ngày 1/10, đêm tối như bưng, nước vẫn tiếp tục dâng, nhưng về cơ bản, những người dân ở vị trí nguy hiểm đã được sơ tán đến nơi an toàn. Cả đội được lệnh rút lên bờ, chia ca nghỉ ngơi. 3 người ở lại bờ sông để canh thuyền, 6 người vào ngủ nhờ nhà dân gần đó.

4h, Đại úy Nguyễn Văn Tiến, Phó đội trưởng Đội CC&CNCH số 6 ra bờ sông, chuẩn bị cho một ngày triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ mới. Anh khựng lại trước 3 người lính trẻ của mình đang ngủ vùi ngay sát mép nước. Có lẽ, anh em đã "vắt" kiệt sức sau một ngày đêm vật lộn với sóng nước...

Giấc ngủ vội bên mép lũ của những người lính cứu hộ sau một ngày dài mệt nhoài (Ảnh: Văn Tiến).

Người đội phó chụp bức ảnh, gửi về đơn vị, rồi lặng lẽ ngồi xuống, gác thuyền thay cho các chiến sĩ của mình, để giấc ngủ của họ dài thêm một chút, trước khi bắt đầu một ngày cứu nạn, cứu hộ mới.

Chiều 3/10, nước lũ bắt đầu rút, người dân có thể chủ động đi lại, nhu yếu phẩm cứu trợ cho các khu vực đang chia cắt đã tạm ổn, Đội được lệnh ngừng công tác cứu nạn cứu hộ, trở về đơn vị.

“Chúng tôi không nhớ mình đã đưa bao nhiêu người ra khỏi vùng nguy hiểm nhưng tôi đặc biệt nhớ trường hợp bé sơ sinh 2 tháng tuổi bị ốm, phải thở oxy và một thai phụ chuyển dạ sắp sinh.

Ánh mắt đầy biết ơn của người mẹ hay cái nắm tay thật chặt thay cho lời cảm ơn của chồng thai phụ khi đã lên bờ an toàn để đến cơ sở y tế, trở thành nguồn động viên để chúng tôi tiếp tục vượt hiểm nguy, gian khó, làm tốt nhiệm vụ của người lính cứu hộ, cứu nạn”, Đại úy Nguyễn Văn Tiến tâm sự.

Cảnh sát cứu hộ vượt lũ “kéo cầu" tiếp tế nhân dân vùng bị cô lập

Ngày 29/9, mưa lũ cũng khiến cây cầu bắc qua sông Hội Nguyên tại bản Trung Thắng bị cuốn trôi, 3.000 nhân khẩu các bản Văng Lin, Xốp Cốc, Bản Tạt (xã Yên Hòa, Nghệ An) cùng 4 cán bộ, chiến sĩ công an xã đi chống bão bị cô lập.

Sau 3 ngày, lương thực dự trữ và xăng chạy máy nổ bơm nước phục vụ nhân dân các bản này đã cạn kiệt, trong khi đó nước lũ vẫn chưa có dấu hiệu rút.

Trong ngày 2/10, Đội CC&CNCH số 2, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Nghệ An được tăng cường lên xã Yên Hòa để vận chuyển hàng hóa thiết yếu cho bà con.

Cảnh sát PCCC&CNCH vượt lũ nối cáp chuyển hàng cứu trợ nhân dân bị cô lập (Video: Chu Minh).

Theo Đại úy Đào Hồng Trung, Phó Đội trưởng Đội CC&CNCH số 2, nước chảy rất xiết, lòng sông có nhiều chướng ngại vật, việc vận chuyển hàng hóa bằng ca nô rất nguy hiểm, nguy cơ bị lật. Sau khi nghiên cứu kỹ địa hình, Đại úy Trung quyết định sẽ làm cầu dây nghiêng, sử dụng ròng rọc kéo hàng hóa từ bên này bờ qua bên kia sông.

Cái khó nhất là phải sang bờ bên kia để kéo dây cáp, trong khi đó, việc di chuyển bằng ca nô hay thuyền rất nguy hiểm. Đại úy Trung quyết định bơi qua sông.

“Nước chảy xiết, rất mạnh, việc bơi ngang đã khó, chưa kể chúng tôi phải cầm theo dây cáp. Nếu buộc dây vào người, trong điều kiện này, gặp vật cản hay vướng đá ngầm sẽ rất nguy hiểm”, Đại úy Trung thông tin.

Đại úy Trung và Thượng úy Võ Thanh Bình nhận nhiệm vụ bơi qua sông kéo dây cáp.

Hai người giữ khoảng cách, bơi nương theo dòng chảy, phía trên bờ, các đồng đội sẽ nới lỏng dây từ từ. Lòng sông Hội Nguyên rộng khoảng 50m, nhưng Đại úy Trung và đồng đội phải bơi quãng đường gấp 3 lần với yêu cầu tiếp bờ trước khi chạm mố cầu để đảm bảo an toàn.

Sau 1 phút 30 giây, họ cập bờ bên kia, trong sự thở phào nhẹ nhõm của đồng nghiệp và cán bộ chính quyền xã Yên Hòa.

Chiếc cầu dây nghiêng được nối 2 bờ sông Hội Nguyên, tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân 3 bản thuộc xã Yên Hòa, Nghệ An, bị cô lập (Ảnh: Chu Minh).

Cùng với sự hỗ trợ của lực lượng công an, quân sự xã Yên Hòa, cầu dây nghiêng nhanh chóng được thiết lập. Những bao gạo, thùng mì tôm và xăng nhanh chóng được “tời” qua bờ bên kia, nơi hơn 3.000 người dân đang mong ngóng.

“Quyết định bơi sông vượt lũ không phải là sự liều lĩnh mà là phương án đã được chúng tôi tính toán rất kỹ. Quan trọng hơn, đó là trách nhiệm của những người lính cứu nạn, cứu hộ chúng tôi đối với nhân dân trong thiên tai, bão lũ”, Đại úy Đào Hồng Trung tâm sự.