Ukraine phát hiện đường dây tham nhũng nghi liên quan tới loạt nghị sĩ

Đường dây tham nhũng mới nghi liên quan tới các nghị sĩ Ukraine (Ảnh: Reuters).

Cơ quan chống tham nhũng của Ukraine cho biết các cơ quan an ninh đã ngăn cản các điều tra viên tiến hành khám xét quốc hội vào ngày 27/12, trong bối cảnh các nhà điều tra cáo buộc rằng một số nghị sĩ có liên quan đến một cuộc điều tra tham nhũng mới.

Ukraine thời gian qua đã phanh phui hàng loạt bê bối tham nhũng, dẫn tới việc Chánh văn phòng của Tổng thống Volodymyr Zelensky từ chức. Các vụ việc này cũng phơi bày một đường dây tham nhũng trị giá 100 triệu USD trong lĩnh vực năng lượng, gây chấn động dư luận trong nước.

Các bê bối đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ rộng khắp trong dư luận, vào lúc Nga đang dồn dập tập kích lưới điện của Ukraine, gây mất điện và đe dọa nguồn sưởi ấm trong mùa đông.

“NABU (Cục Chống tham nhũng Quốc gia Ukraine) và SAPO (Văn phòng Công tố Chống tham nhũng Chuyên trách), sau một chiến dịch điều tra bí mật, đã bóc trần một nhóm tội phạm có tổ chức, trong đó có các nghị sĩ đương nhiệm”, NABU cáo buộc trong thông báo.

“Nhân viên Cục An ninh Nhà nước đang ngăn cản các cán bộ NABU trong quá trình tiến hành các hoạt động điều tra tại các ủy ban của quốc hội Ukraine”, cơ quan này nói thêm.

Cơ quan chống tham nhũng không tiết lộ thêm chi tiết về cuộc điều tra. Chính phủ và quốc hội Ukraine chưa lên tiếng về vụ việc.

Nhà báo Mykhailo Tkach của hãng truyền thông Ukrainska Pravda viết trên mạng xã hội rằng các điều tra viên đã được phép vào khu vực trụ sở chính phủ.

Cuộc điều tra được công khai đúng thời điểm Tổng thống Volodymyr Zelensky rời Ukraine sang Mỹ để đàm phán về các nỗ lực xây dựng một kế hoạch chấm dứt chiến sự.

Việc đối phó hiệu quả với tham nhũng là một trong những điều kiện tiên quyết để Ukraine đủ điều kiện gia nhập Liên minh châu Âu, và mọi trở ngại trong nỗ lực này có thể làm chậm tiến trình gia nhập của Kiev. Ukraine trong nhiều năm qua đã tỏ ra quyết tâm cao trong việc thực hiện mục tiêu này và đã phanh phui nhiều vụ việc tham nhũng cũng như bắt giữ quan chức cấp cao.