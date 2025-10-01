Bão tan, Nghệ An vẫn còn hơn 16.000 hộ dân ngập trong nước

Chiều 1/10, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An thông tin, trong cơn bão Bualoi (bão số 10), địa phương này đã di dời 6.025 hộ dân với hơn 17.000 nhân khẩu khỏi các khu vực nguy hiểm do ảnh hưởng của bão số 10.

Tuy nhiên, đến nay, toàn tỉnh này vẫn còn 26 xã, hơn 16.000 hộ dân, với khoảng 69.000 người, đang phải đối mặt với tình trạng ngập lụt do nước sông dâng cao.

Nghệ An còn 26 xã đang ngập lụt (Ảnh: Nguyễn Phê).

Các lực lượng quân đội, công an, công nhân điện lực, y tế và giáo dục,... đã được huy động tối đa để hỗ trợ người dân. Các hoạt động chính tập trung vào việc chằng chống nhà cửa, khơi thông kênh mương, đảm bảo giao thông thông suốt và xử lý các sự cố về điện, viễn thông.

Theo thống kê ban đầu, tại Nghệ An, bão số 10 đã làm 1 trẻ 10 tuổi tại xã Quang Đồng tử vong, 11 người khác bị thương ở nhiều địa phương trong tỉnh; 53 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, 124 nhà hư hỏng nặng, 1.431 nhà bị sạt lở hoặc hư hỏng một phần và gần 49.000 nhà bị tốc mái...

Ngành giáo dục Nghệ An chịu ảnh hưởng nghiêm trọng với 45 trường bị ngập lụt, 332 trường học hư hỏng hoặc tốc mái; gần 40.000m2 mái tôn bị cuốn bay, hơn 1.100 phòng học cùng hàng nghìn thiết bị và bàn ghế bị hư hại; 37 cơ sở y tế bị tốc mái, hư hỏng, ảnh hưởng đến công tác khám chữa bệnh.

Mưa bão cũng gây thiệt hại nặng nề với ngành nông nghiệp, 4.414ha lúa, hơn 7.000ha rau màu, 4.800ha cây lâu năm, hơn 5.600ha cây hàng năm, gần 1.600ha cây ăn quả và trên 34.000ha rừng bị tàn phá; gần 1.000 gia súc và hơn 300.000 gia cầm đã chết, cùng với hơn 2.400 chuồng trại bị phá hủy.

Hệ thống hạ tầng tại địa phương này cũng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng với hàng trăm điểm ách tắc giao thông, sạt lở, cầu cống, trạm bơm, đê kè bị hư hỏng; hơn 3.700 cột điện bị gãy đổ và gần 81km dây điện bị đứt, gây gián đoạn thông tin liên lạc và cung cấp điện.

Tổng thiệt hại ước tính toàn tỉnh Nghệ An lên tới khoảng 1.627 tỷ đồng.

Chính quyền và các lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả. Ưu tiên hàng đầu của địa phương là hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, bố trí nơi ở tạm, cấp phát lương thực, nước uống và các nhu yếu phẩm thiết yếu cho những hộ gia đình mất nhà.

Tỉnh Nghệ An cam kết không để bất kỳ người dân nào thiếu đói, rét, khát hay không có chỗ ở.

Cùng với đó, Nghệ An đã huy động lực lượng “4 tại chỗ” để nhanh chóng khắc phục hệ thống giao thông, điện, viễn thông, trường học và trạm y tế, nhằm sớm ổn định đời sống và sinh hoạt cho người dân.