Hàng nghìn hộ dân ở Thanh Hóa, Nghệ An ngập trong biển nước

Nhà văn hóa phố 4, phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa ngập sâu trong nước lũ.

Nhà của người dân phố 4, phường Hàm Rồng ngập sâu, nhiều đồ dùng nổi trên mặt nước.

Chiều 30/9, ông Phạm Đức Toàn, Chủ tịch UBND phường Hàm Rồng, cho biết do ảnh hưởng mưa lớn của cơn bão Bualoi, nước lũ từ thượng nguồn sông Mã đổ về cùng với việc thủy điện xả lũ, khiến nhà ở của hơn 2.000 hộ dân trên địa bàn ngập sâu trong nước.

Để chủ động ứng phó lũ lụt do ảnh hưởng của bão số 10, phường đã rà soát các hộ gia đình, sẵn sàng triển khai phương án sơ tán dân tại khu vực có nguy cơ bị ngập sâu, nhất là ở ven sông, khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, các nhà yếu không đảm bảo an toàn.

Phường Hàm Rồng cũng xây dựng các phương án hỗ trợ chỗ ở tạm, lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân phải sơ tán, đảm bảo ổn định đời sống. Trong ảnh, lãnh đạo phường Hàm Rồng trao hỗ trợ nhu yếu phẩm tới người dân bị ngập lụt.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, tại xã Lam Thành và Hưng Nguyên Nam (tỉnh Nghệ An), nước sông Lam dâng cao đã khiến nhiều khu vực ngập nặng. Hàng trăm hộ dân sống ngoài đê chìm sâu trong nước. Trong ảnh là các xóm của xã Lam Thành nằm ngoài đê Tả Lam (Phú Xuân, Châu Nhân 7, 8, 9, Hưng Lợi 1, Hưng Lợi 2, Hưng Lợi 5), ngập trong biển nước mênh mông.

Con đường huyết mạch vào các xóm Phú Xuân, Châu Nhân 7, Châu Nhân 8, Châu Nhân 9, Hưng Lợi 1, Hưng Lợi 2, Hưng Lợi 5, nằm ngoài đê Tả Lam thuộc xã Lam Thành bị nước lũ bao vây.

Để hỗ trợ vận chuyển người dân và đồ đạc, Công an xã Lam Thành đã bố trí lực lượng túc trực, nghiêm cấm việc qua lại khu vực nguy hiểm.

Ông Lê Hồng Luyến (62 tuổi, trú tại xóm 9) cho biết ông chưa từng chứng kiến cơn bão nào vừa kéo dài vừa dữ dội đến thế. Bão vừa tan, chưa kịp khắc phục hậu quả thì nước lũ đã ập về, ngập hết nhà cửa, ruộng vườn.

Trong ảnh, toàn bộ khu vực xóm 9, xã Lam Thành bị bao vây bởi nước lũ.

Một nhà dân xóm 9, xã Lam Thành, vừa bị cơn bão Bualoi giật bay toàn bộ nóc nhà, giờ nước lũ lại nhấn chìm. Nhiều hộ dân khác cũng bị ngập sâu 2-3m.

Con đường dẫn vào xóm 9 bị nước lũ chia cắt, người dân buộc phải dùng thuyền để đưa đồ đạc ra ngoài.

Tại xóm Phú Hưng, xã Lam Thành, nước lũ dâng cao khiến người dân đi lại khó khăn.

Không riêng Lam Thành, dọc tuyến ngoài đê Tả Lam, nhiều xóm thuộc xã Hưng Nguyên Nam cũng chung cảnh tượng. Nước tràn vào nhà dân, có nơi ngập sâu 2-3m, khu vực sát bờ sông Lam thậm chí ngập tới 5m. Trong ảnh là đường vào xóm 9, xã Hưng Nguyên Nam bị nước lũ cô lập.

Ông Cao Anh Đức, Chủ tịch UBND xã Hưng Nguyên Nam, cho biết hiện trên địa bàn có 4 xóm bị cô lập hoàn toàn do nước lũ dâng cao. Cụ thể, xóm 1 và 2 Hưng Lĩnh có 633 hộ với 2.500 nhân khẩu, xóm Thành Sơn có 228 hộ với 1.007 nhân khẩu, xóm 9 có 177 hộ với 386 nhân khẩu.

Người dân xóm 9, xã Hưng Nguyên Nam phải dùng thuyền để di chuyển từ nhà vào bờ.