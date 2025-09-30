Giải cứu thành công 2 vợ chồng ông lão bị mắc kẹt do lũ ở Thanh Hóa

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã giải cứu thành công 2 vợ chồng ông lão bị mắc kẹt do lũ.

Trước đó, lúc 13h13 ngày 29/9, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCCC&CNCH), Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ Công an xã Minh Sơn về việc hộ ông Nguyễn Bá Phương đang bị cô lập nghiêm trọng do nước lũ dâng cao bên bờ sông Cầu Chày, tại thôn Minh Liên, xã Minh Sơn.

Căn nhà nơi 2 vợ chồng lớn tuổi bị mắc kẹt (Ảnh: Cao Hường).

Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 10, sau nhiều ngày mưa lớn khiến khu vực hạ lưu sông Cầu Chày trở nên nguy hiểm. Ngôi nhà của 2 ông bà nằm xiêu vẹo giữa dòng nước lũ. Gió mạnh, sóng nước lớn, nguy cơ nước lũ cuốn trôi nhà, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng của 2 người già không thể tự di chuyển.

Phòng Cảnh sát PCCCC&CNCH, Công an tỉnh Thanh Hóa đã kích hoạt phương án cứu nạn khẩn cấp, khẩn trương điều động phương tiện và 13 cán bộ chiến sĩ do Thượng tá Lê Trọng Tài, Trưởng phòng Cảnh sát PCCCC&CNCH, Công an tỉnh Thanh Hóa chỉ huy công tác cứu nạn nhanh chóng đến hiện trường cứu người.

Hiện trường cách trung tâm Ngọc Lặc không xa, nhưng đường vào thôn Minh Liên đã bị chia cắt bởi nước lũ. Lực lượng cứu hộ phải phối hợp cùng chính quyền địa phương dùng mô tô nước để tiếp cận khu vực nguy hiểm.

Trong khi đó, dòng nước chảy xiết, tầm nhìn bị hạn chế bởi mưa dày đặc, tiềm ẩn nguy hiểm và đặc biệt 2 ông bà đều rất lo lắng, hoảng loạn. Lực lượng cứu nạn cứu hộ phải liên tục sử dụng loa, trấn an nạn nhân.

Sau khi trinh sát nắm tình hình, chỉ huy cứu nạn cứu hộ quyết định sử dụng mô tô nước, chở cán bộ chiến sĩ mang theo áo phao nỗ lực vượt dòng nước lũ chảy xiết, tiếp cận khu vực có 2 ông bà bị cô lập, lao mình xuống dòng nước lũ, bám vào những bụi cây xung quanh nhà để vào nhà trấn an, hướng dẫn 2 nạn nhân phối hợp cùng lực lượng chức năng để thoát ra khu vực nguy hiểm.

Cả 2 nạn nhân đã được giải cứu an toàn (Ảnh: Cao Hường).

Sau đó lần lượt đưa các nạn nhân lên mô tô, xuôi theo dòng nước về phía hạ lưu cách đó 50m để đưa lên bờ.

Đến hơn 16h cùng ngày, với sự hỗ trợ của mô tô nước và thiết bị chuyên dụng, nỗ lực và quyết tâm cao, lực lượng cứu nạn cứu hộ Phòng Cảnh sát PCCCC&CNCH, Công an tỉnh Thanh Hóa đã đưa 2 nạn nhân ra khỏi vùng nguy hiểm, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

"Nhìn thấy 2 bác an toàn là động lực lớn nhất. Bình an trở lại, nhưng những người lính vẫn chưa nghỉ”, một chiến sĩ tham gia công tác giải cứu, chia sẻ.