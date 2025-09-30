Nước ngập ngang mái nhà trong trận lũ "chưa từng có" ở xã miền núi Nghệ An

Ảnh hưởng cơn bão Bualoi, trong chiều và đêm 29/9, nước lũ tại xã Quỳ Châu (huyện Quỳ Châu cũ), Nghệ An, dâng cao 5-7m, có nơi gần chục mét, nhấn chìm bản làng, nhà cửa, ruộng đồng.

Hàng trăm hộ dân địa phương phải di dời khẩn cấp trong đêm để đảm bảo an toàn. Trong ảnh, khu vực chợ Châu Hạnh, xã Quỳ Châu ngập chìm trong biển nước.

Người đàn ông ở xã Quỳ Châu chèo thuyền trong nước lũ như đi trên mái nhà.

Sáng 30/9, ông Nguyễn Thanh Hoài, Bí thư Đảng ủy xã Quỳ Châu (Nghệ An), chia sẻ: “Đây là cơn lũ lịch sử chưa từng xảy ra trên địa bàn. Ông bà cao tuổi trong xã cũng khẳng định chưa bao giờ chứng kiến mực nước lên nhanh và cao đến như vậy. Nhiều xóm, bản bị nhấn chìm, cảnh tượng chưa từng có”.

Toàn bộ khu vực dân cư khối Tân Lạc, xã Quỳ Châu ngập trong biển nước.

Anh Nguyễn Văn Loan, giáo viên dạy học tại xã Quỳ Châu cho biết anh gắn bó với vùng đất này hơn 20 năm, nhưng chưa bao giờ thấy cảnh tượng ngập lụt kinh hoàng như lần này. "Trường học, đường đi đều chìm trong nước, nhiều học sinh và phụ huynh phải di chuyển bằng thuyền, cuộc sống đảo lộn hoàn toàn...", anh Loan nói.

Theo ông Hoài, nước lũ bao vây tứ phía, nhiều khu dân cư bị chia cắt. Người dân phải đi lại bằng thuyền, nhiều gia đình trèo lên nóc nhà tránh lũ.

Đến sáng 30/9, nước đã rút dần song vẫn còn ở mức cao, gây chia cắt nhiều tuyến giao thông. Trong ảnh, xóm Đồng Minh, xã Quỳ Châu bị nước lũ bao vây tứ phía.

Quốc lộ 48 đoạn qua xã Quỳ Châu mênh mông biển nước.

Khu vực trung tâm của xã, các tuyến đường đều ngập, giao thông tê liệt.

Chính quyền địa phương đã hỗ trợ người dân di dời, cung cấp lương thực, nước uống và triển khai lực lượng kiểm soát, không để bà con chủ quan quay lại vùng nguy hiểm.

Lực lượng chức năng đã huy động thuyền để đưa người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, đảm bảo an toàn tính mạng.

Một người đàn ông vội vã đưa đàn gà của gia đình lên chỗ cao hơn để tránh nước lũ dâng.

Khu vực thôn 4, xã Quỳ Châu, cả dãy nhà nước dâng tận mái, thiệt hại về tài sản là vô cùng lớn.

Địa bàn xảy ra lũ mà theo chính quyền địa phương là "lịch sử chưa từng có" (Ảnh: Google maps).

Ảnh: Nguyễn Loan