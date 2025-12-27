Zalo gây hoang mang khi cập nhật điều khoản dịch vụ

Đáng nói, những điều khoản dịch vụ này đang gây ra không ít tranh cãi trong cộng đồng người sử dụng.

Theo điều số 5 về "Thu thập, Bảo vệ và Sử dụng thông tin người dùng", việc sử dụng tài khoản Zalo đồng nghĩa người dùng cho phép, chấp thuận để VNG (đơn vị phát hành ứng dụng) có quyền "sử dụng những biện pháp kỹ thuật cho mục đích thu thập và xử lý các dữ liệu liên quan đến Tài khoản của người dùng".

Zalo cập nhật hàng loạt điều khoản mới (Ảnh: Thế Anh).

Các dữ liệu này có thể bao gồm số điện thoại, căn cước công dân, hộ chiếu, họ tên, tuổi, giới tính, mối quan hệ gia đình, thư điện tử (email), hình ảnh cá nhân,...

Những điều khoản này đang khiến cho một bộ phận không nhỏ người dùng cảm thấy hoang mang và lo ngại bởi chúng đều là những dữ liệu cá nhân nhạy cảm.

Tuy nhiên, nếu như không đồng ý với quy định, người dùng sẽ không thể tiếp tục sử dụng dịch vụ.

Một số người dùng cho biết họ cảm thấy không thỏa đáng với các điều khoản sử dụng nên đã từ chối. Ngay lập tức, họ nhận được thông báo không thể tiếp tục sử dụng dịch vụ và tài khoản sẽ bị khóa sau 45 ngày.

"Do tính chất công việc, cơ quan tôi thường nhắn tin trao đổi thông qua nền tảng Zalo. Sau khi thấy những điều khoản mới, tôi thấy không hợp lý nên đã không xác nhận.

Hệ thống sau đó thông báo sẽ xóa tài khoản của tôi sau 45 ngày vì không đồng ý với thỏa thuận trên. Việc này không khác gì đang "ép" người dùng chấp nhận yêu cầu của nền tảng. Tôi đang liên hệ với nhà cung cấp để có thể tiếp tục sử dụng dịch vụ, tránh ảnh hưởng đến công việc", chị Ngọc Anh, một nhân viên văn phòng tại phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM, chia sẻ.

Zalo là nền tảng có lượng người dùng khổng lồ tại Việt Nam. Theo số liệu tự công bố, tới tháng 9/2025 ứng dụng có 79 triệu người dùng thường xuyên mỗi tháng và khoảng 2 tỷ tin nhắn được gửi đi mỗi ngày.

Trên trang web chính thức, Zalo cho biết việc cập nhật điều khoản sử dụng là một hoạt động phổ biến đối với tất cả ứng dụng và nền tảng công nghệ trên thế giới, nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và cung cấp thông tin rõ ràng cho người dùng về những thay đổi trong quá trình cung cấp dịch vụ.