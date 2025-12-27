Lấy ý kiến cử tri với người ứng cử ĐBQH đang là Chủ tịch nước, Thủ tướng

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ban hành Hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương tiến hành giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Theo Hướng dẫn, các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được phân bổ người để giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thực hiện theo 3 bước:

Bước 1: Tổ chức họp ban lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị để dự kiến người giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội.

Bước 2: Tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử.

Bước 3: Trên cơ sở ý kiến nhận xét và tín nhiệm của hội nghị cử tri nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử, ban lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức hội nghị ban lãnh đạo mở rộng để thảo luận, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội.

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thảo luận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, hôm 4/12 (Ảnh: Quang Vinh).

Cụ thể, tại bước 1, thành phần dự họp gồm Ban lãnh đạo tổ chức chính trị, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội hoặc Ban lãnh đạo cơ quan Nhà nước; Ban lãnh đạo tổ chức, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế; Chỉ huy đơn vị vũ trang nhân dân.

Trình tự họp là đại diện lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị, chỉ huy đơn vị vũ trang nhân dân giới thiệu mục đích, yêu cầu của cuộc họp, dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người được phân bổ giới thiệu ứng cử, tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội và các bước tiến hành để lập danh sách giới thiệu người ứng cử.

Những người dự họp thảo luận về dự kiến giới thiệu người của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình ứng cử đại biểu Quốc hội để lấy ý kiến nhận xét của hội nghị cử tri nơi công tác.

Tại bước 2, việc tổ chức hội nghị cử tri nơi công tác để lấy ý kiến nhận xét và bày tỏ sự tín nhiệm của cử tri nơi công tác hoặc nơi làm việc đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội được tổ chức ở nơi người ứng cử đang công tác hoặc làm việc (nếu có). Trường hợp người ứng cử có nhiều nơi công tác hoặc nơi làm việc thì tổ chức lấy ý kiến của cử tri nơi người đó công tác hoặc làm việc thường xuyên.

Với người ứng cử đang là Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định, chỉ đạo Ban lãnh đạo gồm người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu Văn phòng Quốc hội triệu tập và chủ trì hội nghị.

Với người ứng cử đang là Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác do Ban lãnh đạo gồm người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu Văn phòng Chủ tịch nước triệu tập và chủ trì hội nghị.

Nếu người ứng cử đang là Thủ tướng, Phó Thủ tướng, việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác do Ban lãnh đạo gồm người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu Văn phòng Chính phủ triệu tập và chủ trì hội nghị.

Với người ứng cử đang công tác tại các đơn vị vũ trang nhân dân, việc tổ chức hội nghị quân nhân để lấy ý kiến do lãnh đạo, chỉ huy đơn vị triệu tập và chủ trì hội nghị.

Trường hợp người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị là người ứng cử thì cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phối hợp với Ban chấp hành công đoàn (nếu có) triệu tập và chủ trì hội nghị.

Đối với nơi có dưới 100 cử tri, Hướng dẫn nêu rõ việc tổ chức hội nghị toàn thể cử tri để lấy ý kiến về người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND và phải bảo đảm số lượng cử tri tham dự hội nghị đạt ít nhất là 2/3 tổng số cử tri được triệu tập.

Đối với nơi có từ 100 cử tri trở lên thì có thể tổ chức hội nghị toàn thể hoặc hội nghị đại diện cử tri và phải bảo đảm có ít nhất là 70 cử tri tham dự hội nghị.

Người ứng cử đại biểu Quốc hội cũng được mời tham dự hội nghị.

Ở bước 3, Hướng dẫn quy định với tổ chức chính trị, thành phần dự hội nghị gồm ban lãnh đạo và đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.

Đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội,, thành phần dự hội nghị gồm Đoàn Chủ tịch, người đứng đầu của tổ chức thành viên hoặc Ban Thường vụ, Ban Thường trực và đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc của tổ chức giới thiệu.

Đối với cơ quan Nhà nước, thành phần dự hội nghị gồm Ban lãnh đạo và đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.

Với đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế, thành phần dự hội nghị gồm ban lãnh đạo, đại diện Ban Chấp hành Công đoàn (nếu có) và đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.

Còn với đơn vị vũ trang nhân dân, thành phần dự hội nghị gồm chỉ huy đơn vị, đại diện Ban Chấp hành Công đoàn (nếu có), đại diện quân nhân và chỉ huy các đơn vị cấp dưới trực tiếp.