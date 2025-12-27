SOOBIN nhìn lại hành trình 15 năm, ghi nhớ câu nói của Touliver

SpaceSpeakers ra đời cách đây 15 năm, được thành lập bởi Touliver với sự tham gia của các nghệ sĩ: SOOBIN, Rhymastic, JustaTee, Kimmese, Cường Seven, Triple D và đạo diễn Kiên Ứng.

Năm 2020, Touliver cùng Rhymastic, SOOBIN, Binz, SlimV và Kiên Ứng cùng hợp lực để thành lập SpaceSpeakers Group, tiên phong đưa Rap, Hip hop từng bước lan tỏa từ underground (nhạc ngầm) đến mainstream (chính thống).

Trải lòng về hành trình 15 năm gắn bó cùng nhóm SpaceSpeakers, SOOBIN xúc động chia sẻ: “Trong 15 năm ấy, chúng tôi có vô vàn sóng gió, có lúc rất thành công nhưng cũng có lúc rất vất vả. Đó là cả một hành trình dài với sự cố gắng của tất cả anh em.

Chúng tôi đi cùng nhau bằng tình yêu âm nhạc. Đó là con tàu đưa chúng tôi đến được hôm nay, vượt qua cả những giai đoạn khó khăn lẫn thành công. Chúng tôi tự hào vì mỗi người đều đã có thành tựu riêng".

SOOBIN xúc động chia sẻ về tổ đội FIRSTGENE (Ảnh: Ban tổ chức).

Nam ca sĩ cho biết, trong hành trình ấy, có một câu nói của nhà sản xuất Touliver khiến anh nhớ mãi: "Mình không nên quan tâm chuyện gì khác, mà việc của mình là yêu nhạc".

"Đó là kim chỉ nam để tôi làm việc đến tận bây giờ. Âm nhạc chính là câu trả lời cho khán giả", SOOBIN nói.

Dịp này, SpaceSpeakers ra mắt FIRSTGENE - tổ đội âm nhạc gồm 5 thành viên: LEZII, Whisty Eazy, SUGI, StillaD, BIKAY. Các thành viên được định hình theo hướng mỗi người mang một cá tính và màu nhạc khác biệt, tạo nên tổng thể đa dạng về phong cách, từ Hip hop, R&B đến các thử nghiệm âm nhạc đương đại.

Đặc biệt, thành viên Lê Bin Thế Vĩ (LEZII) từng được khán giả biết đến khi tham gia chương trình Tân binh toàn năng, góp phần giúp FIRSTGENE sớm nhận được sự quan tâm từ cộng đồng yêu nhạc.

Đại diện cho thế hệ nghệ sĩ đi trước, SOOBIN chia sẻ: “Ở FIRSTGENE, tôi nhìn thấy tinh thần, khát vọng và hình ảnh của chính SpaceSpeakers trong những ngày đầu tiên. Một thế hệ dám thử nghiệm, dám va chạm và sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn”.

Thành viên Lê Bin Thế Vĩ (LEZII) từng được khán giả biết đến khi tham gia chương trình Tân binh toàn năng (Ảnh: Ban tổ chức).

Sắp tới, SOOBIN cùng các nghệ sĩ trong SpaceSpeakers và FIRSTGENE sẽ tổ chức đêm nhạc KOSMIK CONCERT 2026, với tham vọng đưa âm nhạc Việt vươn ra thị trường quốc tế.

Chương trình hướng đến việc kết nối các thế hệ nghệ sĩ, tạo nên sự giao thoa giữa những tên tuổi đã có dấu ấn và thế hệ nghệ sĩ trẻ kế cận; kỳ vọng kiến tạo một không gian âm nhạc đa chiều, nơi quá khứ, hiện tại và tương lai cùng song hành, góp phần mở rộng “bản đồ” âm nhạc Việt trên sân chơi quốc tế.

Trước đó, KOSMIK Live Concert từng được tổ chức thành công tại TPHCM vào năm 2022, tạo dấu ấn mạnh mẽ, quy tụ hàng ngàn khán giả.