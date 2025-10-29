Nhiều nhà ven sông ở miền Tây bị nhấn chìm do sạt lở

Đêm 27 và rạng sáng 28/10, tại ấp Tân Quới, xã Tân Long (Đồng Tháp), một vụ sạt lở ven sông Tiền đã khiến 4 căn nhà của người dân đổ sụp hoàn toàn xuống sông. Khu vực sạt lở nằm cách bến phà An Long - Tân Quới khoảng 150m về hướng thượng nguồn.

Anh Nguyễn Quang Thái, một trong những người dân bị ảnh hưởng, bàng hoàng kể lại: "Nửa đêm 27/10, tôi nghe tiếng hàng xóm tri hô nhà bị sạt lở nên nhanh chóng cùng mọi người di dời tài sản. Mọi việc diễn ra rất nhanh, chỉ trong chốc lát, căn nhà đã tuột xuống sông".

Đến khoảng 0 giờ ngày 28/10, sạt lở tiếp tục diễn ra trên chiều dài khoảng 50m, ăn sâu vào đất liền khoảng 30m, cuốn trôi thêm 4 căn nhà và ảnh hưởng nặng đến 7 hộ dân lân cận.

Ngay sau sự cố, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt hỗ trợ người dân di dời tài sản, giăng dây cảnh báo và thăm hỏi, động viên các hộ bị thiệt hại. Trong tối 28/10, các gia đình tại khu vực có dấu hiệu sạt lở đã khẩn trương di dời đến nơi an toàn.

Theo Sở NN-MT Đồng Tháp, trong 10 tháng đầu năm 2025, toàn tỉnh ghi nhận hơn 155 điểm sạt lở bờ sông, kênh, rạch với tổng chiều dài gần 20km, trong đó có 15 điểm trên sông Tiền. Các vụ sạt lở đã làm sập 18 căn nhà, ảnh hưởng 43 căn khác và gây thiệt hại khoảng 30 tỷ đồng.

Cách Đồng Tháp hơn 100km, Cồn Thanh Long (xã Quới Thiện, Vĩnh Long) cũng đang là điểm nóng về sạt lở.

Khu vực này thường xuyên xảy ra hiện tượng vỡ đê bao và sạt lở mỗi khi triều cường dâng cao, gây ngập úng vườn cây ăn trái và nhà ở của người dân.

Người dân tại cồn Thanh Long cho biết, chỉ trong vòng một tháng nay, tuyến đê bao đã sạt lở đến ba lần. Gần đây nhất, vào ngày 23/10, một đoạn đê bao dài khoảng 15m đã bị vỡ, và có nguy cơ tiếp tục sạt lở đoạn đê bao dài khoảng 210m. Hiện toàn khu vực chỉ còn khoảng 15ha đất canh tác, với 6 hộ dân sinh sống và 22 hộ còn bám trụ sản xuất.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long, từ đầu năm 2025 đến nay, toàn tỉnh đã xảy ra 135 điểm sạt lở với tổng chiều dài hơn 7,6km, ảnh hưởng 521 hộ dân, ước thiệt hại khoảng 24,7 tỷ đồng. Xã Quới Thiện là địa phương chịu ảnh hưởng nhiều nhất.

Anh Nguyễn Chí Bảo (30 tuổi) chia sẻ khi căn nhà của anh bị trôi dạt hoàn toàn xuống sông: "Nhà tôi ở cách bờ kè cả 100m, trước nhà còn có ao nuôi cá, vậy mà giờ không còn gì cả". Cả gia đình anh hiện phải ở nhờ nhà bà nội cách khu vực bờ kè khoảng 100m.

Trước đó, nước từ bờ sông tràn qua khu vực sạt lở đã khiến phần lớn diện tích cây ăn trái bị ngập sâu. Dù nước đã rút, người dân vẫn lo ngại vì cây trồng có dấu hiệu bị "si cây" và theo dự báo, nước sẽ tiếp tục dâng lên trong thời gian tới.

Đoạn đê bao bị vỡ đã cơ bản được khắc phục, và các phương tiện cơ giới đang tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm bảo đảm đê bao an toàn trong các đợt triều cường tiếp theo. Đối với các hộ dân còn lại trên cồn, người dân đang khẩn trương nâng nhà và kê cao đồ đạc để ứng phó với nguy cơ sạt lở và nước triều cường.

Đồng bằng sông Cửu Long có rất nhiều cù lao hình thành trên sông Tiền và sông Hậu. Trước tình trạng xói lở ngày càng gay gắt, không ít cù lao đã bị mất rất nhiều diện tích đất, thậm chí có cù lao đang đứng trước nguy cơ bị xóa sổ hoàn toàn.