Vỡ đê bao, hàng trăm ha lúa ở Đồng Tháp bị ngập sâu trong nước lũ

Hơn một tuần qua, lũ từ thượng nguồn kết hợp triều cường và mưa lớn tại chỗ đã khiến mực nước tại vùng Đồng Tháp Mười dâng cao, gây thiệt hại nặng nề cho nông nghiệp và đời sống người dân. Tại các xã đầu nguồn, mực nước lũ cao hơn cùng kỳ năm ngoái từ 0,2m đến 0,7m.

Xã Trường Xuân (tỉnh Đồng Tháp) là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Nước lũ đã tràn qua nhiều tuyến bờ bao và làm vỡ một đoạn đê tại khu vực Trạm bơm Thạnh Lợi 6, nhấn chìm khoảng 125ha lúa hơn một tháng tuổi và 12ha cây ăn trái (mít, sầu riêng). Ước tính thiệt hại ban đầu lên đến 2,5 tỷ đồng.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, UBND xã Trường Xuân đã khẩn trương huy động lực lượng tại chỗ, bao gồm Công an xã, Dân quân tự vệ, lực lượng xung kích và người dân, phối hợp triển khai công tác khắc phục. Tuy nhiên, do mực nước chênh lệch giữa mặt ruộng và bên ngoài đê cao khoảng 2,5m, cùng với áp lực nước lớn, việc gia cố đoạn đê bị vỡ đã không thành công sau hơn 7 giờ nỗ lực.

Gần đó, ô đê bao bờ Đông kênh 5 Phước, xã Phương Thịnh cũng bị vỡ, gây thiệt hại khoảng 155ha lúa mới sạ 20 ngày, ước tính khoảng 2 tỷ đồng.

Nhiều diện tích trồng cây ăn trái cũng phải chìm trong biển nước.

Ngoài diện tích bị ngập, toàn xã Phương Thịnh còn hơn 7.000ha lúa đã xuống giống đang bị nước lũ đe dọa. Chính quyền xã cùng người dân đang tích cực tổ chức gia cố đê và ứng trực để bảo vệ lúa.

Chiều 24/10, các đoạn đê xung yếu dọc xã Trường Xuân tiếp tục được huy động lực lượng gia cố nhằm đảm bảo an toàn cho các ô bao đã xuống giống.

Anh Nguyễn Hoàng Linh, một nông dân tại xã Trường Xuân, cho biết 3ha lúa của gia đình anh đã mất trắng do vỡ đê bao vào đêm 22/10. Dù hàng chục người đã cố gắng gia cố đê bằng cừ tràm, nhưng không thể chống đỡ trước con nước quá lớn. "Lúa tôi mới xạ được một tháng nay đã mất trắng. Ước tính ban đầu thiệt hại khoảng 30 triệu đồng tiền giống, chưa kể tiền công dặm, phân bón...", anh Linh chia sẻ trong sự tiếc nuối.

Ngôi nhà của anh Linh cũng bị ngập sâu khi nước lũ lên cao. Hai tuần nay, vợ chồng anh phải bì bõm di chuyển và kê cao đồ đạc, chờ đợi nước rút.

Theo cơ quan khí tượng, lũ năm nay chỉ thấp hơn các đợt lũ lịch sử năm 2000 và 2011 từ 0,5m đến 1m, dự báo đạt đỉnh trên 2,8m.

Chiều tối 25/10, ông Đỗ Văn Dũng (xã Phương Thịnh) tranh thủ dùng bao cát gia cố đê bao. "Nếu trời không mưa thì còn chống chọi được, còn mưa to thì nước lên càng nhanh, trở tay không kịp", ông Dũng lo lắng nói.

Đoạn đê ở khu vực chợ xã Hưng Thạnh cũ đã vỡ từ ngày hôm trước. Mất trắng vụ lúa, bà con tranh thủ đặt lợp, giăng lưới ở những chỗ nước cạn để kiếm thêm chút thu nhập trong mùa lũ.

Trước tình hình lũ dâng cao kết hợp triều cường và mưa tại chỗ, UBND tỉnh Đồng Tháp đã yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tăng cường kiểm tra, đánh giá hệ thống đê bao, rà soát các vị trí xung yếu, khu ô bao chưa đảm bảo an toàn, có nguy cơ tràn, vỡ để kịp thời có biện pháp ứng phó.