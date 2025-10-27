Hai tuần ngập nước và những đêm trắng của người dân vùng đầu nguồn Đồng Tháp Mười

Năm 2025, triều cường và mưa lớn kéo dài đã biến mùa nước nổi thường niên thành mùa chia cắt giao thông, gây thiệt hại nặng cho cây trồng.

Tại ấp Láng Sen, xã Vĩnh Châu, tỉnh Tây Ninh – nơi đầu nguồn sông Mekong đổ vào Việt Nam, giáp biên giới Campuchia – nhiều khu vực chìm trong biển nước.

Khu vực xã Vĩnh Châu có hơn 200 căn nhà và nhiều tuyến đường bị ngập. Mỗi đêm mưa lớn, nhiều hộ dân phải thức trắng đêm để kê dọn đồ đạc, dựng bờ bao tạm ngăn nước tràn vào nhà.

Theo người dân địa phương, mưa lũ năm nay được ghi nhận cao nhất trong 20 năm qua. Còn theo các cơ quan khí tượng, lũ năm nay chỉ thấp hơn các đợt lũ lịch sử năm 2000 và 2011 từ 0,5m đến 1m, dự báo đạt đỉnh trên 2,8m.

Con đường từ nhà ra lộ lớn của nhiều hộ dân nay đã ngập sâu, những chiếc xuồng trở thành phương tiện đi lại duy nhất.

“Từ giữa tháng, nước lũ đã về nhưng ngập bên ngoài như mọi năm, người dân khu vực này cũng đã quen với cảnh lũ lụt. Ai ngờ tối 22/10 mưa lớn, nước dâng ào ạt tràn vào nhà. Tôi chỉ kịp kê vội vài món đồ lên cao, còn tủ bếp, máy giặt thì hư hết,” anh Trương Công Thức nói.

Nhà chị Nguyễn Mỹ Dung (35 tuổi) ngập sâu trong nước. Để chống chọi, gia đình chị dùng gạch kê giường, chắn lối đi, cố ngăn dòng nước có thể dâng cao thêm nếu trời còn mưa lớn trong những ngày tới.

Mọi sinh hoạt trong nhà được chị Dung thực hiện ngay trên xuồng. Khắp nhà đều ngập, con gái chị phải mắc võng lên cao để có chỗ ngủ.

Chiều 26/10, tranh thủ lúc nước rút một ít, bà Trương Thị Sao sắp xếp lại quần áo, bỏ vào các bịch nilon khi tủ quần áo đã bị hư hỏng do nước ngập từ cơn mưa tối 22/10.

Nhớ lại đêm đầu tiên nước tràn vào nhà, bà Sao vẫn bần thần khi kể về khoảnh khắc thoát chết. Khi đang dọn hàng trong tiệm tạp hóa, bà không để ý đến đường điện ngầm dưới dòng nước. May mắn, con gái kịp phát hiện, tắt cầu dao và đưa mẹ ra nơi an toàn.

"Chỉ mới 2 tuần lũ về, ở khu vực ấp Láng Sen của tôi đã có 2 người chết vì điện giật", bà Sao trầm ngâm.

Vừa mới cất lại nhà, nâng cao nền chưa đầy một năm, chị Phạm Thị Thiện cũng phải chịu cảnh nước ngập lênh láng trong nhà. Những ngày này, chồng chị Thiện phải túc trực ngoài đồng để canh đê khi vừa xuống giống vụ ba 2ha lúa.

"Cố gắng vậy thôi chứ nếu nước lên cộng thêm mưa lớn nữa thì cũng không chống chọi được", chị Thiện nói.

Con gái chị Thiện năm nay 16 tuổi, mắc bệnh xương thuỷ tinh từ nhỏ cũng phải chịu cảnh sống chung với lũ khi nước năm nay lên cao.

Những hình ảnh ở Đồng Tháp Mười hôm nay hoàn toàn khác với những mùa nước nổi các năm trước. Khi ấy, từng đoàn người chèo xuồng đi đặt lợp, giăng lưới, bắt cá linh, cá rô giữa tiếng cười rộn rã. Còn nay, thay vì cá tôm, người dân chỉ còn những đêm thức trắng giữ đồ, tát nước, lo nhà sập.

Kế sinh nhai chủ yếu của bà con mùa này là tranh thủ những ngày nắng phơi lục bình để kiếm thêm thu nhập.

Trong những ngày tới, mực nước trên các sông sẽ vẫn duy trì ở mức cao, nguy cơ ngập lụt tại vùng trũng, sạt lở bờ sông và vỡ đê bao, đặc biệt dọc theo sông Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây. Cấp độ rủi ro thiên tai được cảnh báo ở mức 2.