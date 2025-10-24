Thấp thỏm sống trong những ngôi nhà nứt toác nghiêng ra sông

Sau những đợt mưa lớn và bão lũ liên tiếp, bờ sông Vĩnh Định, đoạn qua xã Vĩnh Định, tỉnh Quảng Trị đang đối mặt với tình trạng sạt lở nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến cuộc sống của hàng chục hộ dân và hệ thống giao thông.

Nhiều điểm sạt lở đã xuất hiện, đặc biệt là những "hàm ếch" khoét sâu vào bờ, uy hiếp khu dân cư và tuyến đường huyết mạch. Tại thôn Trà Trì Phú, hàng chục ngôi nhà ven sông đang trong tình trạng nứt tường, nghiêng nền, tiềm ẩn nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.

Nước sông Vĩnh Định dâng lên sát nhà dân (Ảnh: Đức Tài).

Anh Nguyễn Minh Hồng (40 tuổi, trú tại thôn Trà Trì Phú) cho biết căn nhà của gia đình anh đã sạt lở sát móng, nứt toác tường và khiến sân sau trượt nghiêng về phía sông.

Theo anh Hồng, trong cơn bão số 10, một mảng tường nhà anh đã nứt đôi sau tiếng động lớn. Từ đó, mỗi khi mưa lớn, gia đình anh phải sơ tán sang nhà hàng xóm để đảm bảo an toàn.

“Cả đời làm lụng mới dựng được căn nhà, giờ nhìn nó nứt nẻ xót ruột lắm. Lúc đầu chỉ là vết nứt nhỏ, nhưng giờ tường tách ra cả gang tay, chỉ sợ đổ sập”, anh Hồng chia sẻ trong lo lắng.

Căn nhà anh Hồng nứt nẻ vì sạt lở (Ảnh: Đức Tài).

Không chỉ riêng anh Hồng, gia đình ông Nguyễn Vĩnh Nguyên (52 tuổi, trú tại thôn Trà Trì Phú) cũng đang sống trong cảnh bất an. Dù đã định cư ven sông Vĩnh Định hàng chục năm, ông Nguyên chưa bao giờ chứng kiến nhà cửa hư hỏng nhanh chóng như hiện tại.

“Bao nhiêu tài sản, ruộng vườn, công sức đều ở đây cả. Giờ đất sụt, nhà nghiêng, chỉ biết trông chờ chính quyền có biện pháp kè chống, chứ dân chúng tôi không tự lo nổi”, ông Nguyên bày tỏ sự bất lực.

Tương tự, ngôi nhà của ông Hoàng Dũng (41 tuổi, thôn Trà Trì Phú) cũng nghiêng hẳn về phía sông, các mảng tường nứt nẻ nghiêm trọng, đối mặt với nguy cơ bị cuốn trôi nếu mưa lũ tiếp diễn.

“Năm nào gia đình tôi cũng phải bỏ tiền mua đá dăm, cát, xi măng để gia cố bờ sông phía sau nhà, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích”, ông Dũng nói.

Người dân dùng tấm lợp và các vật dụng chắn dòng nước gây xói lở móng nhà (Ảnh: Đức Tài).

Ông Nguyễn Thế Hậu, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Định, xác nhận hơn 300m bờ sông Vĩnh Định đã sạt lở nghiêm trọng, nhiều vị trí ăn sâu vào mặt đường nhựa và khu dân cư, tạo thành các hàm ếch lớn. Tình trạng này ảnh hưởng trực tiếp đến 12 hộ dân với 59 nhân khẩu, nhiều điểm sạt sâu vào bờ 2-6m.

“Sạt lở bờ sông Vĩnh Định đã xuất hiện từ nhiều năm qua. Chúng tôi đã kiến nghị cấp trên nghiên cứu, sớm bố trí kinh phí để đầu tư xây dựng kè sông, xử lý dứt điểm tình trạng sạt lở, đảm bảo đời sống người dân”, ông Hậu cho biết.

Trước tình hình cấp bách, ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, đã yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương rà soát, lập phương án di dời dân khỏi khu vực nguy hiểm và nghiên cứu xây dựng tuyến đê bao dọc sông.

Lãnh đạo tỉnh cũng chỉ đạo các địa phương theo dõi sát diễn biến sạt lở, đặc biệt trong mùa mưa bão, để kịp thời triển khai các phương án đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.