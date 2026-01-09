Đồ hộp Hạ Long trước vụ "130 tấn thịt lợn bệnh": Loạt cổ đông lớn thoái vốn

Trong vụ 130 tấn thịt lợn bệnh được "phù phép", tâm điểm chú ý của dư luận dồn vào Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long (mã chứng khoán: CAN). Cơ quan điều tra xác định đã có khoảng 2 tấn thịt được đưa vào chế biến, đóng gói thành phẩm thịt hộp hoàn chỉnh.

Trước lùm xùm trên, Đồ hộp Hạ Long là công ty thực phẩm có thâm niên 68 năm trên thị trường. Công ty có tiền thân là Nhà máy Cá hộp Hạ Long, được thành lập năm 1957 tại Hải Phòng và vốn điều lệ hiện nay là 50 tỷ đồng.

Danh mục sản phẩm của công ty tập trung vào thực phẩm chế biến đóng hộp, bao gồm thịt lợn xay, thịt bò xay, thịt bò hầm, patê gan, cá sốt cà và xúc xích tiệt trùng với thương hiệu Halong Canfoco, cùng dòng sản phẩm cao cấp Expect.

Bên cạnh đó, công ty còn kinh doanh các sản phẩm nông sản như hạt sen, vải thiều và đào tươi ngâm đường dưới thương hiệu Canfresh.

Hiện công ty có hơn 850 nhân viên và danh mục trên 200 sản phẩm. Cơ cấu người sở hữu vốn công ty cũng có những thay đổi đáng chú ý thời gian gần đây.

Loạt cổ đông lớn thoái vốn, ai đang sở hữu công ty?

Hồi đầu năm, cơ cấu vốn tại Đồ hộp Hạ Long khá cô đặc khi các cổ đông lớn chiếm hơn 3,5 triệu cổ phiếu, tương đương 71,06% vốn điều lệ.

Tuy nhiên, vào cuối tháng 2/2025, bà Lê Minh Hà đăng ký bán toàn bộ 274.194 cổ phiếu, tương đương 5,48% vốn.

Sang đầu tháng 3, cổ đông lớn khác là Landial Pte.Ltd đã chuyển nhượng toàn bộ 732.400 cổ phiếu (14,65% vốn), qua đó không còn là cổ đông lớn công ty.

Cùng thời gian, hai cổ đông cá nhân khác là ông Phạm Hữu Quý Lâm và ông Low Say Pun lần lượt đăng ký thoái toàn bộ 438.120 và 384.500 cổ phiếu, tương đương 8,76% và 7,69% vốn điều lệ, qua đó không còn là cổ đông lớn của Đồ hộp Hạ Long.

Tính đến ngày 30/6/2025, Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam (Seaprodex, mã chứng khoán: SEA) là cổ đông lớn nhất của Đồ hộp Hạ Long, sở hữu gần 1,39 triệu cổ phiếu, tương đương 27,75% vốn điều lệ.

Bên cạnh SEA, ông Nguyễn Văn Bình cũng là cổ đông lớn khác với tỷ lệ nắm giữ 6,73%, tương ứng với 336.300 cổ phiếu.

Ai đang sở hữu Đồ hộp Hạ Long (Ảnh: Chụp màn hình từ BCTC công ty).

Biến động người đại diện

Đi cùng với biến động về vốn, vị trí lãnh đạo công ty cũng thay đổi liên tục. Từ năm 2013 đến nay, Đồ hộp Hạ Long đã trải qua nhiều lần thay đổi người đại diện pháp luật. Điểm lại, năm 2013, ông Phạm Hữu Quý Lâm đảm nhận vị trí này.

Sang năm 2017, ông Kek Chin Ann, quốc tịch Malaysia, được bổ nhiệm làm Người đại diện pháp luật kiêm Chủ tịch HĐQT.

Chỉ một năm sau đó, công ty lại thay đổi người đại diện pháp luật chuyển sang ông Bùi Quốc Hưng, đồng thời giữ chức Chủ tịch HĐQT. Đến năm 2021, ông Kek Chin Ann trở lại đảm nhận vai trò người đại diện pháp luật.

Hiện nay, ông Nguyễn Anh Tuấn (sinh năm 1975 tại Hà Nội) giữ chức Người đại diện pháp luật kiêm Chủ tịch Hội HĐQT.