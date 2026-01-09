Vạch trần thủ đoạn chống phá Đại hội XIV của Đảng

Ngay khi Đảng công bố dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV, các thế lực thù địch, phản động và phần tử cơ hội chính trị lập tức gia tăng sử dụng chiêu bài “góp ý”, “phản biện” để rêu rao những luận điệu không đúng sự thật. (Ảnh: Thế Đại).

Gia tăng các hoạt động chống phá mỗi khi Đảng ta chuẩn bị tiến hành Đại hội đã trở thành vấn đề có tính quy luật trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Trước Đại hội XIV, nhằm chống phá Đại hội của Đảng, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đang đẩy mạnh công kích, tung ra nhiều luận điệu sai trái, xuyên tạc sự thật, xuyên tạc nhiều nội dung dự thảo các văn kiện với luận điệu hết sức nguy hiểm, đòi hỏi phải tích cực đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn đó.

Ngay khi Đảng công bố dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV, các thế lực thù địch, phản động và phần tử cơ hội chính trị lập tức gia tăng sử dụng chiêu bài “góp ý”, “phản biện” để rêu rao rằng dự thảo “không có gì mới”, “phản khoa học”, “phản dân chủ”. Thông qua mạng xã hội và các kênh truyền thông phi chính thống như Baotiengdan.com, Luatkhoa.org, BBC News Tiếng Việt, RFA, Việt Tân…, các luận điệu xuyên tạc được đăng tải, tán phát có hệ thống, lặp đi lặp lại với cường độ cao, tạo hiệu ứng “nhiễu thông tin”.

Không chỉ sử dụng các chiêu bài quen thuộc, thời gian gần đây chúng còn lợi dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để cắt ghép, chỉnh sửa, thậm chí “tái tạo” nội dung dự thảo theo hướng sai lệch, tinh vi hóa các thủ đoạn chống phá, làm gia tăng mức độ nguy hiểm trong không gian thông tin số.

Những luận điệu sai trái, xuyên tạc nói trên tuy không mới nhưng được nhào nặn tinh vi, xảo quyệt và vô cùng nguy hiểm, đánh trực diện vào nền tảng tư tưởng của Đảng; làm phân tán lòng người, suy giảm niềm tin của nhân dân vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang gấp rút chuẩn bị Đại hội XIV, chuẩn bị các điều kiện để bước vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

Mục tiêu của chúng là nhằm xuyên tạc đường lối đổi mới, phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng, làm xói mòn niềm tin chính trị của cán bộ, đảng viên và nhân dân, từng bước lái dư luận theo hướng hoài nghi con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta đã kiên định lựa chọn.

Song thực tế đủ sức phản bác những luận điệu chống phá của các thế lực thù địch. So với văn kiện các kỳ Đại hội trước, dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV có sự đổi mới đột phá, từ tư duy xây dựng văn kiện, đến xác định chủ đề, kết cấu và hệ thống các quan điểm, chủ trương, định hướng phát triển.

Ngay trong Chủ đề Đại hội XIV, việc nhấn mạnh “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng” đã khẳng định dứt khoát vai trò lãnh đạo của Đảng đối với mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Việc xác định đất nước bước vào “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam” là được rút ra từ thực tiễn đổi mới, từ cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế ngày càng được nâng cao của đất nước.

Trên cơ sở đó, điểm mới có ý nghĩa nền tảng của dự thảo là việc bổ sung “Lý luận về đường lối đổi mới” trở thành một bộ phận cấu thành nền tảng tư tưởng của Đảng, phản ánh sự chín muồi của Đảng cầm quyền sau 40 năm đổi mới.

Điểm nổi bật là cách tiếp cận phát triển có sự chuyển biến căn bản, từ tư duy đơn tuyến sang tư duy chỉnh thể, đồng bộ và liên thông.

Dự thảo đã đặt các vấn đề hoàn thiện thể chế, đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế tư nhân, bảo vệ môi trường, phát triển văn hóa và con người trong một chỉnh thể thống nhất, phản ánh tư duy phát triển hiện đại, phù hợp yêu cầu phát triển nhanh và bền vững trong bối cảnh mới.

Đáng chú ý, dự thảo đánh dấu bước chuyển rõ rệt từ tư duy chủ trương sang tư duy tổ chức thực hiện, lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo trung tâm.

Việc nhấn mạnh tinh gọn bộ máy, phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm giải trình; xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp; coi hoàn thiện thể chế là “đột phá của đột phá” cho thấy Đảng đã nhận diện trúng những điểm nghẽn lớn đang cản trở phát triển, đồng thời thể hiện quyết tâm chính trị cao trong đổi mới phương thức lãnh đạo và quản trị quốc gia.

Lần đầu tiên dự thảo đã xác lập hệ động lực phát triển mới với nội hàm rõ ràng và thứ bậc ưu tiên cụ thể, đó là: Kinh tế tư nhân là một trong những động lực quan trọng nhất của nền kinh tế; khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực không có trần giới hạn; giáo dục-đào tạo là đột phá chiến lược về nguồn nhân lực.

Đồng thời, trên bình diện chiến lược tổng thể, dự thảo tiếp tục hoàn thiện tư duy kết hợp chặt chẽ giữa phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc, giữa xây dựng và bảo vệ, giữa đối nội và đối ngoại. Việc đặt đối ngoại, hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên; gắn chặt quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế-xã hội; coi văn hóa và con người là nền tảng, nguồn lực và sức mạnh nội sinh của phát triển thể hiện tầm nhìn dài hạn và tư duy chủ động từ sớm, từ xa của Đảng trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược toàn cầu ngày càng gay gắt.

Thứ hai, dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV thể hiện rõ tính khoa học và cách mạng. Sau Đại hội XIII của Đảng, công tác chuẩn bị xây dựng dự thảo đã được tiến hành theo một chương trình, kế hoạch khoa học, kết hợp chặt chẽ giữa tổng kết thực tiễn với nghiên cứu, phát triển lý luận, phân tích, dự báo xu thế phát triển trong nước và quốc tế.

Từ kết quả làm việc nghiêm túc, hệ thống dự thảo các văn kiện đã được xây dựng đồng bộ, đầy đủ. Đến Hội nghị Trung ương 12 khóa XIII, Trung ương đã quyết định tích hợp Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế-xã hội và Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng thành một báo cáo chính trị theo trục xuyên suốt, thống nhất. Đây không phải là sự “đơn giản hóa”, “phản khoa học”, “xa rời thực tiễn” hay “giáo điều về lý luận” như các thế lực thù địch xuyên tạc mà là kết quả của tư duy đổi mới, gắn chặt lý luận với thực tiễn, phục vụ trực tiếp công tác tổ chức thực hiện sau Đại hội.

Nội dung dự thảo các văn kiện, nhất là những điểm mới được hình thành, phát triển trên cơ sở kiên định và vận dụng sáng tạo quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện mới. Nếu báo cáo chính trị mang tính định hướng chiến lược dài hạn thì các báo cáo tổng kết có chiều sâu lý luận và thực tiễn đã luận giải, luận chứng sâu sắc, toàn diện.

Việc bổ sung chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV thể hiện rõ sự chuyển biến từ tư duy ban hành chủ trương sang tư duy hành động, từ xác định mục tiêu sang thiết kế lộ trình, giải pháp, phân công trách nhiệm và cơ chế triển khai cụ thể. Đó là những minh chứng thuyết phục cho thấy các dự thảo không dừng lại ở tầm định hướng mà gắn chặt với yêu cầu hành động, cô đọng, súc tích, giảm tính hàn lâm, tăng tính hành động, dễ hiểu, dễ triển khai, dễ thực hiện.

Thứ ba, dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV đã phát huy cao độ tính dân chủ thông qua việc lấy ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân để hoàn thiện, bổ sung, phát triển. Quá trình xây dựng văn kiện được tiến hành thông qua nhiều cuộc hội thảo khoa học, tọa đàm chuyên sâu, tổng kết thực tiễn, nghiên cứu chuyên đề, đồng thời được thảo luận dân chủ trong hệ thống tổ chức đảng từ Trung ương đến cơ sở. Công tác lấy ý kiến góp ý được triển khai sớm, rộng rãi, bài bản và có định hướng rõ ràng, nhằm huy động trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và đồng bào ta ở nước ngoài tham gia đóng góp ý kiến.

Các hình thức lấy ý kiến được tổ chức đa dạng, linh hoạt, qua văn bản, thư điện tử và các nền tảng trực tuyến. Thực tiễn cho thấy nhiều ý kiến tâm huyết, thẳng thắn, có chất lượng của cán bộ, đảng viên và nhân dân đã được nghiên cứu nghiêm túc, tiếp thu, chỉnh lý và bổ sung vào dự thảo văn kiện. Đó là minh chứng sinh động cho sự thống nhất chặt chẽ giữa “ý Đảng” và “lòng Dân”, bác bỏ trực tiếp các luận điệu xuyên tạc cho rằng việc lấy ý kiến chỉ mang tính “hình thức” hay “mị dân”. Qua đây cho thấy quá trình xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng được tiến hành rất công phu, nghiêm túc, thể hiện rõ trí tuệ, tâm huyết của Đảng và trách nhiệm, tâm nguyện của các tầng lớp nhân dân.

PGS. TS CAO VĂN TRỌNG

Thư ký khoa học Hội đồng Lý luận Trung ương