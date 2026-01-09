Đà Lạt tê tái trong cái lạnh 8 độ C

Từ khuya ngày 8 đến rạng sáng 9/1, nhiệt độ tại khu vực Đà Lạt dao động 8-9 độ C, không khí rét buốt. Đến khoảng 6h ngày 9/1, mặt trời lên, tỏa nắng đẹp, song Đà Lạt vẫn chìm trong giá lạnh khi nền nhiệt chỉ khoảng 9 độ C.

Thời tiết tại Đà Lạt trong sáng 8/1 thấp nhất 8 độ C (Ảnh: Minh Hậu).

Theo dự báo, càng về trưa, thời tiết Đà Lạt ấm dần, nhiệt độ tăng lên khoảng 13 độ C vào lúc 8h và đạt 21 độ C vào khoảng 12h. Tuy nhiên, đến chiều và đêm 9/1, khi mặt trời lặn, nền nhiệt tại Đà Lạt lại giảm mạnh, xuống còn 8-9 độ C.

Chị Nguyễn Thùy Dung (ngụ phường Xuân Hương) cho biết đây là thời điểm lạnh nhất trong năm tại địa phương.

“Để giữ ấm, gia đình tôi phải trang bị thêm quạt sưởi trong phòng ngủ, lắp đèn sưởi ở phòng tắm. Khi ra đường, tôi phải mặc nhiều lớp áo khoác, quàng khăn, đeo găng tay để chống chọi với cái lạnh”, chị Dung chia sẻ.

Người dân Đà Lạt đánh giá đây là quãng thời gian đẹp nhất trong năm (Ảnh: Minh Hậu).

Theo người dân địa phương, Đà Lạt đang bước vào quãng thời gian có thời tiết đẹp nhất trong năm. Dù rét buốt, phố núi vẫn khô ráo, nắng đẹp; mai anh đào, hoa ban cùng nhiều loài hoa khác đồng loạt trổ bông, tạo nên khung cảnh lãng mạn.

Theo dự báo, Đà Lạt sẽ duy trì nền nhiệt lạnh sâu từ ngày 9/1 đến hết ngày 15/1.