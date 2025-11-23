Trở lại chợ sau lũ, tiểu thương chợ Tuy Hòa xót xa nhìn sạp hàng trống trơn

Sau khi nước lũ rút, bà Nguyễn Thị Tám (75 tuổi), một tiểu thương tại chợ Tuy Hòa, không khỏi bàng hoàng khi trở lại cửa hàng gạo của mình. Toàn bộ số gạo, nếp trong cửa hàng đã hư hỏng hoàn toàn, nhiều bao đã lên men và bốc mùi hôi nồng nặc.

"Cả gia tài tôi chỉ có cái sạp gạo này để nuôi con cháu mà ông trời cũng không thương lấy đi hết rồi", bà Tám nghẹn ngào, nhìn đống gạo đã hỏng.

Chợ Tuy Hòa, nằm trên đường Trần Hưng Đạo, nổi bật với tông vàng đặc trưng và tấm bảng tên lớn. Với diện tích hơn 2ha, khu chợ này không chỉ là trung tâm giao thương sầm uất mà còn là biểu tượng của đời sống thường nhật của người dân Tuy Hòa.

Theo thống kê đến sáng 23/11, lũ lụt tại các tỉnh miền Trung đã cướp đi sinh mạng của 102 người, khiến nhiều người mất tích và gây thiệt hại kinh tế ước tính lên tới 9.035 tỷ đồng.

Sau cơn lũ dữ, chợ Tuy Hòa (phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk) ngập tràn rác thải. Đồ đạc và hàng hóa của các tiểu thương bị hư hỏng nặng nề.

Những đống rác khổng lồ, cao gần đầu người, chất đống bên ngoài chợ Tuy Hòa. Chị Linh, một tiểu thương tại chợ, đang cố gắng tìm kiếm những món đồ còn có thể sử dụng được trong đống hỗn độn này.

Hàng hóa của người dân dính đầy bùn đất sau trận lũ lịch sử vừa qua.

Một tiểu thương bán vali, túi xách đang đưa toàn bộ hàng hóa lên xe để vệ sinh, với hy vọng có thể bán lại để gỡ gạc vốn.

Nhiều mặt hàng đồ điện tử của tiểu thương cũng "no nước" sau nhiều ngày ngâm trong lũ.

"Đồ điện tử mà ngâm 2, 3 hôm thế này thì còn gì nữa, bỏ hết đi thôi", một tiểu thương bộc bạch.

Bên trong chợ Tuy Hòa, những đống rác chắn hết các lối đi.

Bà Thủy đang lau chùi lớp bùn non bám trong kệ tủ của cửa hàng vào sáng 23/11.

Nhiều tiểu thương trong chợ đã kịp kê đồ đạc, hàng hóa lên cao. Tuy nhiên, thiệt hại của người dân sau cơn lũ vẫn rất nặng nề.

Sáng nay, lực lượng quân đội đã có mặt tại chợ Tuy Hòa để hỗ trợ người dân dọn dẹp bùn đất và rác thải.

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, mưa lũ những ngày qua ở miền Trung đã khiến 90 người thiệt mạng (Quảng Trị 1, Huế 2, Đà Nẵng 2, Gia Lai 3, Đắk Lắk 63, Khánh Hòa 14, Lâm Đồng 5); 12 người mất tích (Đà Nẵng 2, Đắk Lắk 8, Khánh Hòa 2).

1.154 ngôi nhà bị hư hỏng (tăng 208 nhà so với hôm qua); 85.733 ngôi nhà bị ngập ở các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai.

Ước tính thiệt hại sơ bộ ban đầu về kinh tế (đến sáng 23/11) là 9.035 tỷ đồng. Cụ thể, Quảng Ngãi 650 tỷ đồng, Gia Lai 1.000 tỷ đồng, Đắk Lắk 5.330 tỷ đồng, Khánh Hòa 1.000 tỷ đồng, Lâm Đồng 1.055 tỷ đồng.