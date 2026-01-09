Nga "phóng tên lửa không thể đánh chặn” vào Ukraine

Tên lửa Oreshnik có thể đã được sử dụng để tập kích vùng Lviv của Ukraine (Ảnh: RT).

Đoạn video do hãng tin RIA Novosti chia sẻ cho thấy những vật thể phát sáng rơi xuống vùng Lviv của Ukraine, giáp biên giới với Ba Lan.

Đây được cho là một vụ tấn công bằng tên lửa Oreshnik của Nga, theo hãng tin RT (Nga).

Thị trưởng Lviv, Andrey Sadovoy, cho biết “một phần cơ sở hạ tầng quan trọng” đã bị trúng đạn.

Các kênh tin tức Telegram của Nga cho rằng tên lửa đã bắn trúng một cơ sở khí đốt ngầm ở thành phố Striy, cách Lviv khoảng 60km.

Nếu được xác nhận, đây sẽ là lần thứ hai Nga sử dụng tên lửa đạn đạo siêu vượt âm mới nhất của nước này tại Ukraine.

Siêu tên lửa “không thể đánh chặn” của Nga lần đầu lộ diện

Vào tháng 11/2024, Nga đã phóng tên lửa Oreshnik vào một nhà máy vũ khí ở Dnepr trong một cuộc thử nghiệm mà Moscow gọi là "thử nghiệm tác chiến" thành công.

Vào thời điểm đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông đã cho phép tấn công để đáp trả trực tiếp việc Ukraine lần đầu tiên sử dụng tên lửa đạn đạo do Mỹ sản xuất và tên lửa hành trình do Anh sản xuất để tấn công lãnh thổ của Nga sau khi các nước phương Tây cấp phép cho việc này.

Tổng thống Putin tuyên bố Oreshnik là tên lửa không thể bị đánh chặn.

Nhà lãnh đạo Nga cho biết các đầu đạn tách rời của Oreshnik lao xuống với tốc độ lên tới Mach 10 và không thể bị ngăn lại, đồng thời khẳng định việc sử dụng nhiều đầu đạn như vậy trong một cuộc tập kích thông thường có thể gây sức hủy diệt tương đương một đòn hạt nhân.

Ông Putin tiết lộ thêm, đầu đạn của tên lửa đạt tới nhiệt độ 4.000 độ C, khiến tên lửa này có sức công phá cao. Bất cứ thứ gì trong vùng nổ đều bị phân hủy thành các hạt cơ bản, về cơ bản biến nó thành tro.

Oreshnik có thể nhắm mục tiêu vào cả những công trình được bảo vệ tốt, nằm sâu trong lòng đất, giúp nó trở nên hiệu quả trước các mục tiêu kiên cố như boongke.

Mặc dù không phải là vũ khí hủy diệt hàng loạt nhưng Oreshnik vẫn có khả năng gây ra sự hủy diệt lớn mà không cần sử dụng năng lượng hạt nhân.

Tổng thống Putin xác nhận, Nga đã có sẵn tên lửa Oreshnik và cũng bắt đầu sản xuất quy mô lớn hệ thống vũ khí tiên tiến này.

Bộ Quốc phòng Nga vào cuối năm ngoái lần đầu tiên công bố hình ảnh tổ hợp tên lửa siêu vượt âm mới có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Oreshnik, đồng thời thông báo vũ khí này đã được triển khai tại nước láng giềng Belarus.