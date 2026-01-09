TPHCM xuống 17 độ, người dân co ro trong đợt lạnh hiếm gặp

Rạng sáng 9/1, TPHCM bất ngờ chìm trong không khí lạnh hiếm thấy khi nhiệt độ giảm sâu xuống còn 17 độ C. Hơi lạnh bao trùm khắp các tuyến đường trung tâm, khiến người dân ra đường phải co ro trong giá rét.

Đường phố TPHCM trở nên vắng vẻ hơn thường lệ trong buổi sáng nhiệt độ xuống thấp kỷ lục.

Một người chạy xích lô nằm co ro bên đường Võ Thị Sáu, tìm hơi ấm giữa tiết trời se lạnh rạng sáng 9/1.

Những bếp lửa nhỏ ven đường trở thành điểm tựa ấm áp, xua đi cái lạnh giá của phố phường lúc rạng sáng.

Một cụ bà bán vé số ở khu vực Nhà thờ Đức Bà phải mặc áo mưa để chống chọi với cái lạnh bất thường.

Buổi sớm lạnh mang lại cảm giác thoải mái cho nhiều người, nhưng cũng khiến không ít người dân mưu sinh phải co ro vì thời tiết hiếm gặp ở thành phố quanh năm nóng bức này.

"Sáng nay vội ra đường nên không kịp mang theo áo ấm, cũng rất lâu rồi mới chứng kiến TP.HCM lạnh như thế này", anh Võ Văn Thái, nhân viên vệ sinh môi trường khu vực Hội trường Thống Nhất chia sẻ.

Một người dân thành kính cầu nguyện trước Nhà thờ Đức Bà (phường Sài Gòn) trong buổi sáng se lạnh 9/1.

Nhiều bạn trẻ cho biết, dù cái lạnh này không kéo dài, nhưng cảm giác se lạnh đầu ngày lại mang đến một trải nghiệm thú vị, giúp họ cảm nhận rõ hơn sự chuyển mùa hiếm hoi của TPHCM.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, không khí lạnh khuếch tán sâu xuống phía Nam kết hợp hiệu ứng quang mây đã khiến nền nhiệt giảm mạnh. Nhiệt độ tại TPHCM dự báo xuống dưới 18 độ C, thấp nhất kể từ năm 2016. Mức nhiệt này được đo tại trạm khí tượng; ngoài trời thực tế có thể thấp hơn 2-3 độ C.

Người dân vẫn duy trì thói quen tập thể dục bên bờ sông Sài Gòn trong buổi sáng 9/1, tận hưởng không khí trong lành.

"Rất lâu rồi mới thấy thời tiết TPHCM đẹp đến vậy. Trời trong, se se lạnh vào buổi sáng rất thích", bà Nguyễn Thị Minh Thuận (57 tuổi, phường Thạnh Mỹ Tây) bày tỏ.

Người dân ra đường trong sáng nay phải khoác thêm áo, đeo găng tay để giữ ấm cơ thể.

Khoảng 6h30, mức nhiệt tại TPHCM hiển thị trên ứng dụng điện thoại là 17 độ C.

Sáng nay, mức nhiệt của nhiều tỉnh thành miền Nam cũng giảm mạnh. Lúc 4h sáng tại Biên Hòa (Đồng Nai) là 21 độ C, Bình Dương 20 độ C, Vũng Tàu 22 độ C, Long An (Tây Ninh) 20 độ C, Mỹ Tho (Đồng Tháp) 20 độ C, thậm chí ở tận Rạch Giá (An Giang) cũng xuống mức 21 độ C.

Dự báo đến giữa tháng 1, Nam Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng không khí lạnh, nhiệt độ dao động 20-22 độ C, kéo dài đến cận Tết Nguyên đán 2026.

Theo số liệu của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ giai đoạn 1976-2019, nhiệt độ thấp nhất từng ghi nhận tại TPHCM là 16,4 độ C vào ngày 25/12/1999, đo tại trạm Tân Sơn Hòa.