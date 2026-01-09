Học sinh tiểu học ở Hà Nội được nghỉ học khi dưới 10 độ C

Tại văn bản hướng dẫn mới nhất của Sở GD&ĐT Hà Nội, các nhà trường thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin dự báo nhiệt độ ngoài trời trong những ngày rét đậm, rét hại để chủ động ứng phó, điều chỉnh thời gian, cách thức dạy học.

Căn cứ thông tin dự báo thời tiết, thủ trưởng các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Hà Nội chủ động quyết định cho học sinh nghỉ học tại trường và chuyển sang hình thức học trực tuyến.

Cụ thể, học sinh mầm non, tiểu học được nghỉ học tại trường khi nhiệt độ dưới 10 độ C; học sinh trung học cơ sở được nghỉ học tại trường khi nhiệt độ dưới 7 độ C.

Trường hợp cha mẹ học sinh vì lý do bất khả kháng, không có điều kiện trông con, nhà trường cần có phương án đón và chăm sóc học sinh tại trường, bảo đảm an toàn.

Học sinh mầm non, tiểu học nghỉ học tại trường khi nhiệt độ ngoài trời dưới 10 độ C (Ảnh: Toàn Vũ).

Các nhà trường căn cứ, cập nhật thông tin dự báo nhiệt độ ngoài trời khu vực Hà Nội trong những ngày rét đậm, rét hại được phát tại bản tin dự báo thời tiết trong chương trình “Chào buổi sáng” trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam và chương trình “Hà Nội buổi sáng” trên kênh H1, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội vào 6h hằng ngày.

“Trong những ngày rét đậm, rét hại, các nhà trường không tổ chức các hoạt động tập trung học sinh ngoài trời.

Căn cứ điều kiện thời tiết của từng địa phương, các cơ sở giáo dục chủ động điều chỉnh thời gian học để học sinh không phải đến trường quá sớm.

Trường hợp học sinh đến muộn vì lý do thời tiết, cần linh hoạt giải quyết để học sinh được vào học.

Các nhà trường kiểm tra, rà soát sửa chữa kịp thời các phòng học, tránh gió lùa và đảm bảo thức ăn uống nóng; chỗ nghỉ trưa đủ ấm”, Sở GD&ĐT Hà Nội lưu ý.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày 9/1, miền Bắc duy trì thời tiết rét đậm, nhiều khu vực rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở vùng Đông Bắc Bộ 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C.

Dự báo, nhiệt độ thấp nhất ở vùng Đông Bắc Bộ 8-11 độ C; vùng núi 5-8 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C.