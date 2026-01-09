Doanh nghiệp khát lao động, cạnh tranh để giữ người

Báo cáo tình hình lao động năm 2025, Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM cho biết có gần 192.000 người đăng ký tìm việc thông qua các sàn giao dịch, điểm tiếp nhận của trung tâm. Trong khi đó, nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp là gần 314.000 vị trí việc làm, cao hơn nguồn cung 1,64 lần.

Cung cầu lao động tại TPHCM năm 2025 (Nguồn: Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM).

Mức độ thiếu hụt lao động trong năm 2025 có khác biệt giữa các khu vực. Tại khu vực TPHCM (cũ) có hơn 116.000 người tìm việc, nhu cầu tuyển dụng là hơn 136.000 vị trí việc làm.

Tại Bình Dương (cũ) có gần 62.000 người tìm việc nhưng nhu cầu tuyển lên tới hơn 105.000 vị trí. Tại Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) có nhu cầu tuyển dụng hơn 72.000 vị trí việc làm nhưng cung lao động tìm việc chỉ đạt gần 14.000 người.

Bà Nguyễn Văn Hạnh Thục, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM, nhận định: “Điều này cho thấy thị trường trong tình trạng thiếu lao động. Trong bối cảnh doanh nghiệp mở rộng sản xuất - kinh doanh, áp lực cạnh tranh thu hút lao động gia tăng”.

Dựa trên toàn bộ dữ liệu thị trường năm 2025 và chu kỳ nhiều năm, Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM dự báo năm 2026 thị trường lao động của thành phố vẫn duy trì trạng thái “cầu vượt cung”, xu hướng “khát lao động” nhiều khả năng chưa giảm.

Nguyên nhân là năm 2026, các ngành kinh tế trọng điểm yêu cầu nhiều nhân lực của thành phố dự báo tiếp tục phát triển, các định hướng phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2025-2030 cho thấy nhu cầu nhân lực sẽ duy trì nhịp độ tăng trưởng đều đặn. Thậm chí, nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trong năm 2026 còn có thể cao hơn 2025.

Doanh nghiệp thường xuyên phải cử người đến các sàn giao dịch việc làm để tuyển dụng (Ảnh minh họa: CTV).

Trạng thái “cầu vượt cung” khiến doanh nghiệp gặp khó khăn khi phải cạnh tranh để thu hút và giữ chân lao động. Thời điểm khó khăn nhất sẽ là giai đoạn sau tết nguyên đán, khi nhiều lao động có thể di chuyển sang địa phương khác. Địa bàn khó khăn nhất là khu vực Bình Dương (cũ), nơi có nhu cầu lao động phổ thông lớn.

Theo bà Nguyễn Văn Hạnh Thục, doanh nghiệp cần tăng lương thưởng, cải thiện điều kiện làm việc và chính sách phúc lợi để giữ người. Nếu không điều chỉnh kịp, nguy cơ thiếu hụt lao động phổ thông và lao động kỹ thuật trong năm 2026 hoàn toàn có khả năng xảy ra.