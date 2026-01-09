Cháy tầng thượng spa ở trung tâm TPHCM

Phát hiện vụ việc, một số người dân hô hoán, tìm cách dập lửa nhưng không thành, sau đó gọi báo cơ quan chức năng.

Cháy sân thượng tòa nhà ở phường Sài Gòn (Ảnh: Hoàng Hướng).

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 1 đã điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chữa cháy đến hiện trường để dập lửa, ngăn cháy lan.

Tại hiện trường, cảnh sát dùng xe thang tiếp cận đám cháy. Lực lượng y tế cùng xe cứu thương cũng có mặt.

Cảnh sát tiếp cận dập lửa (Ảnh: Hoàng Hướng).

Theo nhân chứng, thời điểm xảy ra cháy, bên trong cơ sở có 2 người. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiếp cận, hướng dẫn 2 người thoát nạn.

Đến 8h, đám cháy được khống chế. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, tuy nhiên làm một số tài sản bên trên khu vực sân thượng bị cháy rụi.