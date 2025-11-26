Người dân TPHCM gói bánh tét, hát động viên miền Trung vượt lũ

Sáng 26/11, hàng trăm người dân có mặt tại đình Trường Thọ, phường Thủ Đức (TPHCM) để gói bánh tét gửi về các tỉnh miền Trung, nơi đồng bào đang chịu ảnh hưởng nặng nề sau trận “đại hồng thủy”.

Người dân TPHCM gói bánh tét, hát động viên đồng bào vùng lũ (Video: Hoàng Hướng).

Từ sáng sớm, nhiều người đã có mặt bên trong sân đình để chuẩn bị. Mỗi người một tay: người vo gạo, người rửa lá, người gói bánh… Ai cũng tất bật nhưng tràn đầy niềm vui.

Củi khô được chất lên xe, đưa vào khu vực nhóm lửa. Đây là số củi người dân mang đến ủng hộ từ chiều hôm qua.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, ngoài sân đình có 10 nồi bánh đỏ lửa. Khói bếp quyện vào không khí, mùi lá chuối và mùi nếp thơm lan tỏa khắp khu đình.

Lá chuối được người dân cẩn thận phơi khô dưới nắng để giữ độ dai và tạo hương thơm đặc trưng cho từng đòn bánh tét.

Từ cửa vào đến bên trong đình, mọi người đều vội nhưng vui vẻ, cố gắng gói bánh thật nhanh để kịp gửi ra vùng lũ.

“Để làm được một đòn bánh tét ngon, nguyên liệu phải vừa đủ, đồng thời người gói phải chặt tay. Khi nấu, bánh phải được giữ lửa đều, nồi bánh sôi liu riu suốt nhiều giờ để nếp chín mềm, thấm đều hương vị”, một tình nguyện viên cho biết.

Chị Ninh Thị Hoa, Chi hội Hội Phụ nữ phường Thủ Đức, cho biết ban đầu nhóm dự tính làm 1.000 bánh. Tuy nhiên, sau khi kêu gọi, người dân càng lúc càng mang nhiều nguyên liệu đến ủng hộ nên số lượng có thể vượt 1.500 bánh.

Dự kiến số bánh này được nấu chín trong đêm nay để kịp chuyển ra vùng lũ miền Trung vào ngày mai.

Một số tình nguyện viên lớn tuổi cũng có mặt. Họ vui mừng vì góp được phần sức nhỏ, gửi tình thương và sự sẻ chia đến người dân vùng lũ. “Tôi mong bà con miền Trung sớm vượt qua, vực dậy sau cơn lũ”, bà Lan (ngụ phường Thủ Đức) chia sẻ.

Từng đòn bánh tét sau khi nấu chín được sắp xếp gọn gàng. Mỗi chiếc bánh không chỉ là món quà vật chất mà còn chứa đựng tấm lòng yêu thương của người dân TPHCM gửi về đồng bào miền Trung ruột thịt.