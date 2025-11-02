Mưa to, lũ trên các sông ở miền Trung kéo dài tới khi nào?

Sáng 2/11, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, từ đêm qua tới sáng nay các tỉnh Hà Tĩnh - Gia Lai có mưa vừa, mưa to phổ biến 30-80mm. Một số trạm đo có lượng mưa lớn như Tam Trà (Đà Nẵng) 120mm; hồ Vực Thành (Quảng Ngãi) 137mm; Bình Khương (Quảng Ngãi) 126 mm; hồ Thạch Khê (Gia Lai) 95mm.

Dự báo từ sáng nay đến sáng 4/11, khu vực Huế, Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi mưa phổ biến 300-500mm, cục bộ có nơi trên 750mm. Khu vực Hà Tĩnh, Quảng Trị mưa phổ biến 200-350mm, cục bộ có nơi trên 500mm.

Một người dân ở Hà Tĩnh chèo chiếc phao tự chế từ săm ô tô cũ để chuyển quần áo, chăn ấm lên đê ở tạm (Ảnh: Dương Nguyên).

Phía Nam tỉnh Nghệ An và phía Tây tỉnh Quảng Ngãi có mưa 70-150mm, cục bộ trên 250mm. Phía Đông tỉnh Gia Lai có mưa 40-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Cơ quan này cảnh báo ngày và đêm 4/11 khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ trên 150mm.

Trong khoảng thời gian 5-6/11 mưa lớn được dự báo có xu hướng giảm.

Trong 24 giờ tới, lũ trên sông Hương, sông Bồ ở TP. Huế và sông Vu Gia - Thu Bồn (Đà Nẵng) sẽ lên và ở mức dưới báo động 3 đến báo động 3; sông Trà Khúc tại Trà Khúc (Quảng Ngãi) dao động ở mức báo động 2-3.

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai dự báo từ ngày 2/11 đến 5/11 trên các sông ở Hà Tĩnh, Quảng Trị xuất hiện một đợt lũ, đỉnh lũ trên sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh), sông Gianh, sông Kiến Giang, sông Thạch Hãn (Quảng Trị) lên mức báo động 2-3, có sông trên mức báo động 3.

Ngày và đêm 2/11, vùng biển khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m; vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh cấp 5-6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 1,5-3m.

Nước lũ làm sập cầu Cây Sung ở Quảng Ngãi (Ảnh: Bình Minh).

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã có công điện gửi các tỉnh, thành phố từ Nghệ An đến Quảng Ngãi và các bộ, ngành liên quan yêu cầu vận hành hồ chứa đảm bảo an toàn cho hạ du.

Khu vực Bắc Trung Bộ hiện có 2.323 hồ, dung tích trữ trung bình đạt 86-100% dung tích thiết kế. Hiện 132 hồ hư hỏng, 65 hồ đang sửa chữa nâng cấp (Thanh Hoá 33 hồ, Nghệ An 7, Hà Tĩnh 4, Quảng Trị 18 và Huế có 3 hồ).

Khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có 1.773 hồ, dung tích trữ trung bình đạt 66-97% dung tích thiết kế. Hiện 61 hồ hư hỏng, 37 hồ đang sửa chữa nâng cấp (Đà Nẵng 4, Đắk Lắk 7, Khánh Hòa 10 và Lâm Đồng 17).

Sáng 1/11, đập hồ Nam Bình Thượng (Cống Đá), tỉnh Quảng Ngãi bị sạt lở phía thượng lưu với chiều dài 25m, gây mất an toàn thân đập (dung tích hồ 300.000m3, chiều cao đập 7m). Địa phương đã huy động lực lượng xử lý đóng cọc, gia cố mái bằng bao cát, đến 14h cùng ngày cơ bản hoàn thành.

Báo cáo nhanh của các địa phương Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Lâm Đồng cho thấy mưa lũ, ngập lụt đã khiến 35 người chết, 5 người mất tích và 60 người bị thương.

91 nhà bị sập, cuốn trôi; 361 nhà bị hư hỏng. Hiện còn gần 16.600 nhà bị ngập ở Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Lâm Đồng).