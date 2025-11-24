Ngập lụt hoành hành, nên chăng lập các đội drone cứu hộ chuyên nghiệp?

Trong bối cảnh thiên tai hoành hành tại các tỉnh miền Trung thời gian qua, máy bay không người lái (drone) bất ngờ trở thành "cứu cánh" cho người dân cũng như lực lượng cứu hộ. Đặc biệt trong bối cảnh địa hình nhiều ngõ ngách, hiểm trở, dòng nước chảy siết khiến các phương tiện cứu hộ truyền thống như xuồng máy, ca nô hay máy bay trực thăng không thể tiếp cận để ứng cứu kịp thời.

Từ đó, một câu hỏi được nhiều người đặt ra, rằng đã tới lúc các cơ quan chức năng nghiêm túc nghĩ tới việc phát triển và sử dụng drone như một công cụ chuyên dụng trong việc cứu hộ cứu nạn và ứng phó thiên tai hay chưa?

Drone thực hiện cứu trợ vùng ngập lụt tại tỉnh Khánh Hòa (Ảnh: Việt Quốc).

Phân tích từ thực tế những trận lũ vừa qua, độc giả có nickname Jacky Tran nhìn nhận trong bối cảnh lũ lụt, dòng nước chảy rất siết, để đảm bảo an toàn cho công tác cứu hộ thì cần phải sử dụng ca nô, xuồng máy hoặc các thiết bị có động cơ. Việc sử dụng các phương tiện này đồng nghĩa chỉ có thể tiếp cận được các khu vực địa hình thoáng, còn với địa hình ngõ ngách thì cần sử dụng thuyền nhỏ, chèo tay.

Tuy nhiên, việc sử dụng thuyền nhỏ sẽ đồng nghĩa với việc đánh đổi sự an toàn của lực lượng cứu hộ. Bởi vậy, drone trở thành "phao cứu sinh" cho nhiều lực lượng trong bối cảnh này, đặc biệt khi trực thăng cứu hộ, vì nhiều lý do, cũng không thể tiếp cận được gần với những vị trí khó.

"Drone tạo ra góc nhìn bao quát, giúp dễ dàng nhận ra những khu vực cần cứu trợ và cũng hết sức cơ động trong việc tiếp cận những khu vực có địa hình khó, đảm bảo việc tiếp ứng được kịp thời. Mong rằng trận mưa lũ lịch sử trong năm nay sẽ là cơ sở để cơ quan chức năng xem xét phát triển loại công cụ này, giúp giảm thiểu thiệt hại về con người và tài sản.

Từ dịp Quốc Khánh vừa qua, tôi nhận thấy các kỹ sư Việt Nam rất giỏi. Tôi tin rằng họ đủ khả năng chế tạo ra những chiếc máy bay không người lái thích ứng được với điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt nhằm phục vụ lợi ích tốt nhất của bà con", độc giả này bình luận.

"Không chỉ cứu trợ, drone đã phát huy tác dụng không ngờ khi cứu được một mạng người tại Đắk Lắk. Mong rằng những thiết bị công nghệ này sẽ được ứng dụng nhiều hơn trong công tác cứu hộ, cứu nạn", độc giả Ngô Quỳnh Thanh kỳ vọng.

"Tại sao không lập các đội drone ứng phó nhanh trong bối cảnh ngập lụt? Hy vọng các cơ quan chức năng sẽ có thêm các phương án phòng chống lũ lụt hiệu quả hơn, và trang bị thêm các thiết bị hiện đại để ứng phó với thiên tai", anh Phạm Văn Bình bình luận.

Có chung quan điểm, độc giả Phan Nguyen viết: "Công nghệ thời nay rất phát triển, tại sao không lập ra các đội drone cứu hộ chuyên nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh năm nào cũng ngập lụt?".

"Drone rất hiệu quả, cơ động và dễ tiếp cận trong các trường hợp như này", bạn đọc có nickname Chim Sẻ để lại bình luận.

"Cảm ơn những con người vì đồng loại khi hoạn nạn. Công nghệ này mong được nhà nước tạo điều kiện, mở rộng trong tương lai", "Chúng ta cần nghiên cứu ngay lập tức. Thời bình cũng lợi, mà phòng ngừa chiến tranh cũng có ích"... nhiều độc giả cũng có chung niềm mong đợi.

Sử dụng drone cứu hộ có thể giúp bao quát và nhanh chóng phát hiện những khu vực cần ứng cứu (Ảnh: Việt Quốc).