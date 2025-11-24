Túi vàng bị bỏ quên trong đồ ủng hộ đồng bào vùng lũ miền Trung

Ngày 24/11, chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Phan Thị Mỹ Liên (SN 1987, ngụ TP Đà Nẵng) cho biết, chị vừa trao trả một túi vàng do người dân để quên trong quần áo quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lũ miền Trung.

Theo chị Liên, từ trưa 23/11, chị kêu gọi bà con quyên góp quần áo, nhu yếu phẩm gửi về điểm tập kết tại nhà ở phường Hòa Xuân (TP Đà Nẵng) để hỗ trợ người dân vùng lũ.

Nhóm tình nguyện của chị Liên phát hiện túi vàng của người dân để quên trong quần áo ủng hộ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đến gần 11h ngày 24/11, chị Liên tạm ngưng tiếp nhận để phân loại, đóng gói hàng hóa.

Trong lúc phân loại, tình nguyện viên bất ngờ phát hiện một túi vàng rơi ra từ bên trong quần áo của người dân mang đến quyên góp.

“Bên trong túi có một cặp nhẫn cưới, vàng thẻ, bông tai, dây chuyền vàng… Ngay khi phát hiện, tôi đã đăng thông tin lên trang cá nhân để tìm lại người để quên”, chị Liên cho hay.

Trong lúc phân loại quần áo, túi vàng rơi ra ngoài và được tình nguyện viên phát hiện (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Khoảng một giờ sau, chị C. (nhà cách nơi tập kết khoảng 2km) tìm đến xin nhận lại túi vàng. Tại đây, chị C. mở điện thoại, mô tả chính xác từng món nữ trang và loại quần áo đã đem đến ủng hộ để chứng minh. Xác định số vàng đúng là của chị C., chị Liên đã trao trả.

“Chị C. nói những món trang sức này đều là kỷ niệm nên trước đó chị đã chụp lại từng món. Khi nhận lại, chị gửi lời cảm ơn và mua chè mời nhóm thiện nguyện của chúng tôi”, chị Liên chia sẻ.