4 phạm nhân trốn khỏi trại tạm giam, công an phát lệnh truy nã

Ngày 10/1, Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ban hành quyết định truy nã toàn quốc đối với 4 đối tượng: Võ Ngọc Sơn (20 tuổi), Nguyễn Minh Luân (34 tuổi), cùng ở An Giang; Bạch Thanh Lên (21 tuổi) và La Hoàng Hôn (cùng 21 tuổi), ở Cần Thơ về tội Trốn khỏi nơi giam giữ.

Theo cơ quan điều tra, chiều ngày 8/1, tại Phân trại tạm giam Giồng Riềng (Cơ sở 1, Trại tạm giam số 2 Công an tỉnh An Giang), cán bộ quản giáo tiến hành kiểm diện, ghi nhận buồng giam số 3 vẫn đủ quân số.

Tuy nhiên, đến 6h30 sáng ngày 9/1, các đối tượng Sơn, Lên, Hôn (tội Tàng trữ trái phép chất ma túy) và Luân (tội Hiếp dâm) đang bị giam tại buồng giam số 3, đã bỏ trốn khỏi nơi giam giữ.

Công an tỉnh An Giang đã phát lệnh truy nã toàn quốc đối với 4 phạm nhân này. Đơn vị cho biết, bất kỳ ai cũng có quyền bắt giữ và giải ngay các đối tượng đến cơ quan chức năng gần nhất. Mọi thông tin cung cấp sẽ được bảo mật tuyệt đối.

Công an tỉnh An Giang đồng thời nhấn mạnh, hành vi bao che, chứa chấp các đối tượng này sẽ bị xử lý nghiêm theo pháp luật.