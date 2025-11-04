Tôm hùm giảm giá trước bão Kalmaegi, người nuôi vẫn tranh thủ bán sớm

Ngày 4/11, tại các xã, phường ven biển thuộc tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk, không khí chuẩn bị ứng phó với bão Kalmaegi diễn ra khẩn trương. Người dân tất bật neo đậu tàu thuyền, di chuyển các bè nuôi tôm hùm từ vùng nước sâu vào gần bờ.

Ở một số khu vực, bà con tranh thủ thu hoạch những lồng tôm đã đạt kích cỡ thương phẩm để bán cho thương lái trước khi bão đổ bộ.

Lồng bè nuôi tôm hùm được người dân Khánh Hòa đưa về gần bờ để tránh bão làm hư hại (Ảnh: Trung Thi).

Anh Văn Phúc, trú tại phường Xuân Đài (tỉnh Đắk Lắk) cho biết nghe tin bão có khả năng ảnh hưởng đến khu vực Nam Trung Bộ, nhiều hộ nuôi tôm hùm đã bắt đầu xuất bán từ vài ngày trước.

“Do nhiều người cùng bán nên giá tôm hùm giảm 30.000-40.000 đồng/kg, nhưng người dân vẫn phải bán để đảm bảo an toàn, tránh bão làm hư hại”, anh Phúc chia sẻ.

Tại xã Đại Lãnh (tỉnh Khánh Hòa), người dân cũng đang khẩn trương thu hoạch và xuất bán các loại thủy, hải sản có giá trị cao như tôm hùm, cá bớp, cá chim trắng để “chạy bão”.

Ông Triều Quang Khánh, trú thôn Đầm Môn cho biết gia đình ông nuôi 34 lồng tôm hùm xanh với tổng vốn đầu tư hơn 2,5 tỷ đồng. Lo ngại bão số 13 có thể gây hư hại lồng bè, thất thoát tôm nuôi, gia đình ông đã chủ động xuất bán một nửa số lồng. Riêng ngày 4/11, ông Khánh bán 3 lồng với sản lượng khoảng 200kg tôm hùm.

Ông Khánh chuẩn bị thu hoạch và xuất bán những lồng tôm hùm đã đủ trọng lượng thương phẩm (Ảnh: Trung Thi).

Theo ông Khánh, tôm hùm xanh hiện được thương lái thu mua với giá 780.000 đồng/kg, thấp hơn trước đây 40.000 đồng (giá cũ 820.000 đồng/kg).

“Giá tôm có giảm vài chục nghìn đồng/kg nhưng tôi vẫn bán sớm để tránh thiệt hại. Như năm 2017, bão Damrey cũng đổ bộ vào khu vực này, gió lớn, sóng to làm hư hỏng nhiều lồng bè, tôm thoát ra ngoài khiến người dân thiệt hại hàng tỷ đồng”, ông Khánh kể.

Anh Quang Toàn, một hộ nuôi tôm tại xã Đại Lãnh cho biết ngoài việc bán bớt tôm thương phẩm, người dân còn chủ động di chuyển bè nuôi vào vùng nước gần bờ, nơi có địa hình khuất gió, nhằm bảo vệ tài sản. Bên cạnh đó, các hộ nuôi cũng neo chặt hệ thống lồng bè, gia cố khung sắt để tránh bị sóng đánh trôi.

Theo ông Nguyễn Văn Phương, Trưởng phòng Kinh tế UBND xã Đại Lãnh, toàn xã hiện có gần 1.000 hộ nuôi trồng thủy, hải sản với khoảng 35.000 ô lồng, chủ yếu là cá bớp, tôm hùm và một số loài có giá trị kinh tế cao.

Người nuôi tôm hùm gia cố lồng, bè để tránh ảnh hưởng của bão nếu đổ bộ vào Khánh Hòa (Ảnh: Trung Thi).

Ông Phương cho hay, trước dự báo bão Kalmaegi có thể ảnh hưởng trực tiếp đến Khánh Hòa, UBND xã đã phối hợp với các ngành chức năng và lực lượng biên phòng thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân gia cố bè nuôi, sử dụng thêm neo phụ, dây neo chất lượng cao, đồng thời kiểm tra và thay thế kịp thời các bộ phận xuống cấp.

Ngoài ra, địa phương cũng chủ động thông báo sớm và phối hợp với người dân di dời lồng bè đến khu vực an toàn. Các lực lượng như Ban Chỉ huy Quân sự xã và đoàn thể địa phương được huy động hỗ trợ trực tiếp ngư dân trong công tác neo, chằng và ứng phó tại chỗ.

“Chủ trương của xã là ưu tiên bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân. Khi bão vào, tất cả người nuôi phải lên bờ, tuyệt đối không được ở lại bè để trông giữ tài sản vì rất nguy hiểm”, ông Phương nhấn mạnh.