Ba người đi xe máy rơi xuống vực sâu, một nạn nhân tử vong

Ngày 6/12, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết Công an xã Mèo Vạc phối hợp cùng các đơn vị chức năng vừa tổ chức cứu nạn, cứu hộ 3 người đi xe máy bị rơi xuống vực sâu.

Cụ thể tối 3/12, tại thôn Há Chí Dùa, xã Mèo Vạc, anh T.M.T. điều khiển xe máy chở ông Thò Mí Pó và cháu Thò Mí Nô về nhà. Khi đi đến đoạn đường dốc liên thôn thuộc thôn Há Chí Dùa thì xe chết máy.

Lúc này, tài xế dẫm lên bụi cỏ nhưng bị hụt chân, khiến xe máy và 3 người rơi xuống vực sâu.

Theo cảnh sát, vụ việc khiến anh T. tử vong, cháu Thò Mí Nô bị thương và ông Pó xây xát nhẹ.

Các nạn nhân được đưa lên từ vực sâu (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Sau khi nắm được thông tin, Công an xã Mèo Vạc phối hợp cùng lực lượng an ninh trật tự cơ sở nhanh chóng tiếp cận hiện trường, đưa các nạn nhân từ vực vực sâu lên mặt đường, đưa cháu Nô đi cấp cứu.

Nhà chức trách cho biết, Công an xã Mèo Vạc sau đó đã phối hợp với Tổ điều tra số 3 và Viện kiểm sát nhân dân khu vực 8 khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm phương tiện theo quy định.