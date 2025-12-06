Sạc điện thoại qua đêm thế nào để không hại máy?

Các mẫu điện thoại hiện đại đều có hệ thống quản lý pin tự động, giúp ngắt sạc khi đạt mức đầy và duy trì năng lượng theo cách an toàn hơn. Dù vậy, vẫn còn một yếu tố quan trọng khác dễ khiến pin lão hóa mà nhiều người ít chú ý, nhất là khi sạc trong lúc ngủ.

Video dưới đây sẽ giải thích rõ cơ chế hoạt động của điện thoại khi sạc qua đêm và gợi ý cách sạc đúng để hạn chế ảnh hưởng lên pin.

Sạc qua đêm thế nào để không hại máy? (Video: Đoàn Thủy).

Video: Đoàn Thủy