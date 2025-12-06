Bộ trưởng Nội vụ: Gần 4.000 công chức, viên chức được điều động về cấp xã

Con số này được Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình báo cáo tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11, sáng 6/12, trong phần đánh giá về tình hình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Điều động, biệt phái hàng nghìn công chức, viên chức về cấp xã

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình, đến nay các địa phương đã cơ bản kiện toàn đầy đủ các chức danh lãnh đạo UBND, HĐND; chỉ 5 địa phương còn thiếu và đang khẩn trương bổ sung, kiện toàn.

Việc rà soát, bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức ở cấp xã đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được nhiều địa phương quan tâm triển khai thực hiện và đạt được hiệu quả tích cực.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình báo cáo tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 (Ảnh: Đoàn Bắc).

Đáng chú ý, Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình cho biết đến nay, gần 4.000 cán bộ, công chức, viên chức đã được điều động, biệt phái, tiếp nhận, bố trí về cấp xã tại các địa phương. Một số địa phương thực hiện quy mô lớn như Hà Nội, An Giang, Cần Thơ, Bắc Ninh, Phú Thọ…; trong đó riêng Hà Nội có khoảng 1.200 cán bộ.

Các địa phương cũng đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, bảo đảm đội ngũ cán bộ bám sát thực tiễn, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh tại cơ sở.

Về tài chính, ngân sách, trụ sở, tài sản công, bố trí nhà ở công vụ, báo cáo của Bộ Tài chính cho thấy đến nay, 178 đơn vị cấp xã thuộc 4 tỉnh thiếu thiết bị đã được trang bị đầy đủ. 100% đơn vị cấp xã đã mở tài khoản kho bạc và được trang bị máy móc phục vụ công tác.

Trong quản lý tài sản công, có 17.496 cơ sở nhà, đất đã được xử lý; 9.056 cơ sở đang tiếp tục xử lý; còn 89 xã (2,68%) thuộc 3 tỉnh chưa có ô tô phục vụ công tác nhưng các địa phương đã bố trí kinh phí để mua sắm.

Các địa phương cũng tích cực bố trí nhà ở công vụ theo nhu cầu thực tế. Trong tháng 11, Quảng Ngãi và Đà Nẵng đã ban hành nghị quyết riêng để hỗ trợ cán bộ tại bộ phận một cửa và người lao động sau sắp xếp tổ chức.

Về giải quyết thủ tục hành chính, báo cáo của Bộ Nội vụ cho thấy từ ngày 1/7 đến 30/11, 34 địa phương tiếp nhận 21,8 triệu hồ sơ thủ tục hành chính, tăng 5,9 triệu so với tháng trước (18,4 triệu hồ sơ được nộp trực tuyến). Riêng cấp xã tiếp nhận 13,4 triệu hồ sơ trực tuyến.

Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính xử lý đúng hoặc trước hạn tính trên số lượng hồ sơ được đồng bộ tại các địa phương đạt 92,78%.

Mạnh dạn thay cán bộ chưa làm tốt

Dù đạt nhiều kết quả tích cực, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình nhận định mô hình chính quyền 2 cấp vẫn đối mặt với không ít khó khăn.

Một số nội dung trong các quy định chưa phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp như: Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho các điểm trạm y tế sau sắp xếp; sắp xếp tổ chức bộ máy Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế cấp tỉnh; các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND cấp tỉnh…

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 (Ảnh: Đoàn Bắc).

Bộ trưởng cũng nêu những bất cập về thẩm quyền tuyển dụng viên chức ngành giáo dục tại các đơn vị sự nghiệp cấp xã; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo…

Trong khi đó, báo cáo của Văn phòng Chính phủ nêu rõ còn 29 thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư và 42 thủ tục hành chính liên quan đến phiếu lý lịch tư pháp chưa đáp ứng yêu cầu, cần tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa….

Để mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động hiệu quả, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, ngành khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện đối với 355 nhiệm vụ.

Với những nội dung chưa thể giải quyết ngay, Bộ trưởng lưu ý cần có phương án phân công, có lộ trình thời gian cụ thể và thông tin đầy đủ đến các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ cũng đề nghị đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, điều hành, bảo đảm liên thông dữ liệu giữa các hệ thống quốc gia và địa phương.

Người đứng đầu ngành Nội vụ đồng thời đề nghị các địa phương cần khẩn trương kiện toàn bộ máy khuyến nông, văn phòng đăng ký đất đai theo mô hình chính quyền 2 cấp; sắp xếp viên chức về cấp xã, thành lập đơn vị sự nghiệp công cung ứng dịch vụ tổng hợp.

Cùng với đó, địa phương cần tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, sắp xếp, bố trí đủ cán bộ cấp xã để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao, mạnh dạn thay những cán bộ làm chưa tốt.