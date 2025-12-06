Hai người bị xe khách tông chết khi đang ngồi uống nước bên vệ đường

Ngày 6/12, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn trên quốc lộ 80 khiến 3 người thương vong.

Xe khách tông chết người đang ngồi bên lề đường (Ảnh: CTV).

Trước đó, lúc 20h30 ngày 5/12, Công an xã Lấp Vò tiếp nhận vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 80 đoạn qua địa phận ấp Vĩnh Phú, xã Lấp Vò. Tài xế tên Nguyễn Tấn M. (SN 1975, trú tỉnh An Giang) điều khiển xe giường nằm 40 chỗ đang lưu thông hướng từ Lấp Vò đến Sa Đéc.

Khi xe đang di chuyển đột ngột chuyển hướng qua lề trái, tông vào 3 người đang ngồi uống nước trên lề đường.

Cú va chạm làm 2 người tử vong, 1 người bị thương nặng đang cấp cứu ở bệnh viện.

Nhận được tin báo, Công an xã Lấp Vò nhanh chóng phối hợp Phòng CSGT cùng các đơn vị nghiệp vụ tiến hành công tác khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Sau tai nạn, tài xế xe khách đã ở lại hiện trường phối hợp cơ quan chức năng phục vụ công tác điều tra.

Qua kiểm tra, tài xế không có nồng độ cồn và âm tính với ma túy.