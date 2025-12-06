Tình huống được cho là diễn ra vào ngày 2/12 ở Cần Thơ.

Theo hình ảnh do camera giám sát ghi lại, khi phà cũng đang di chuyển gần vào bến, chiếc ô tô con đã từ từ lăn bánh thẳng xuống nước, tài xế vội vàng trèo qua cửa sổ để nhảy ra ngoài thoát thân.

Ô tô con cắm đầu lao xuống nước ở bến phà (Nguồn video: OFFB).

May mắn là những người trên phà đã hỗ trợ giữ chiếc ô tô lại, không để trôi thêm ra chỗ nước sâu, trong khi tài xế đã kịp bơi vào bờ an toàn.

Để tránh rơi vào tình huống tương tự, các tài xế cần chú ý về số P và cài phanh tay khi dừng, đỗ ô tô ở những chỗ dốc; nếu cần, thậm chí còn phải chèn bánh để xe không bị trôi.

Tình huống cũng cho thấy dù bất cẩn để ô tô lao xuống nước, nhưng sau đó tài xế đã xử lý rất chính xác để đảm bảo an toàn cho bản thân.

Ô tô rơi xuống nước là một tình huống khẩn cấp, cần có sự phản ứng nhanh của người ngồi trong xe để tự cứu lấy mình. Các yếu tố quan trọng được ưu tiên theo thứ tự là: Tháo dây an toàn, mở cửa sổ hoặc phá cửa kính, và thoát ra ngoài (trẻ em trước, người lớn sau).

Cần nhớ tháo dây an toàn trước tiên, vì khi ô tô rơi xuống nước, hoặc sau khi có tác động vật lý, cơ cấu chốt có thể bị kẹt, tức là dây an toàn có thể không nhả ra khi bạn bấm vào chốt màu đỏ như thông thường.

Nếu không kịp bấm nút nhả dây an toàn thì việc có một dụng cụ cắt dây an toàn có thể làm nên sự khác biệt giữa sống và chết khi ô tô rơi xuống nước.

Kế đến, cần tìm cách thoát ra ngoài. Khi một chiếc ô tô bị rơi xuống nước, hệ thống điện của xe chỉ hoạt động được tối đa khoảng 3 phút trước khi chìm hẳn. Do đó, sau khi tháo dây an toàn, hãy lập tức hạ cửa kính hoặc cửa sổ trời. Đừng cố mở cửa ra vào vì việc này có thể khiến nước vào xe, nhấn chìm chiếc xe nhanh hơn.

Trong trường hợp không kịp mở cửa kính, hãy dùng các vật nặng có đầu nhọn để đập kính lái, như búa chuyên dụng, kìm, tua vít, dùng gót chân, thậm chí là giày cao gót…

Trường hợp không thể phá vỡ cửa kính, hãy bình tĩnh đợi mực nước vào trong xe đến ngang ngực rồi hít một hơi thật dài, chờ đến lúc nước vào đầy bên trong xe. Lúc này, áp suất giữa trong và ngoài cân bằng, việc mở cửa để thoát ra ngoài sẽ dễ hơn.