Hơn 1.600 lái xe "dính cồn" trong một đêm

Ngày 6/12, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết đêm 5/12, lực lượng CSGT toàn quốc tiếp tục đồng loạt ra quân xử lý chuyên đề nồng độ cồn trong một khung giờ nhất định (từ 19h đến 23h).

CSGT Hà Nội kiểm tra nồng độ cồn với một nữ tài xế (Ảnh: Trần Thanh).

Theo đó, lực lượng CSGT đã kiểm soát hơn 46.500 lượt phương tiện, qua đó cảnh sát đã phát hiện và lập biên bản xử lý hơn 1.600 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Cục CSGT cho biết, qua phân tích về độ tuổi vi phạm cho thấy dưới 18 tuổi có 17 trường hợp, chiếm 1,03%; từ 18 đến 35 tuổi có 490 trường hợp, chiếm 29,82%; từ 36 đến 55 tuổi có 935 trường hợp, chiếm 56,91%; trên 55 tuổi có 201 trường hợp, chiếm 12,23%. Trong đó có 3 phụ nữ vi phạm nồng độ cồn.

Nhà chức trách thông tin, việc CSGT toàn quốc cùng ra quân kiểm soát một chuyên đề vi phạm trong cùng một thời điểm sẽ là việc làm thường xuyên, liên tục không ngừng nghỉ, kể cả vào dịp nghỉ lễ, tết, cho đến khi người dân thiết lập được thói quen “đã uống rượu bia thì không lái xe”.