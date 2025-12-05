Cẩu, kéo chiếc ô tô phủ bạt, "nằm lì" suốt nhiều năm trên phố Bát Sứ

Sáng 5/12, trao đổi với phóng viên Dân trí, chỉ huy Công an phường Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) cho biết, vào chiều 4/12 đơn vị này phối hợp với các cơ quan chức năng vừa cẩu, kéo một chiếc ô tô phủ bạt, đỗ tại trước số 31 phố Bát Sứ suốt nhiều năm qua, ra khỏi tuyến phố này.

Hình ảnh chiếc ô tô phủ bạt, "nằm lì" trên phố Bát Sứ suốt nhiều năm qua (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo vị chỉ huy, chiếc ô tô nêu trên bị người dân phản ánh dừng, đỗ tại phố Bát Sứ suốt nhiều năm qua, gây cản trở giao thông và mất mỹ quan đô thị.

"Khi cơ quan chức năng tới để cẩu kéo chiếc ô tô, một người nhận là chủ xe có đến làm việc, tuy nhiên qua kiểm tra biển kiểm soát thì người này lại không đứng tên trên đăng ký phương tiện. Chúng tôi đang tiếp tục làm rõ chủ nhân thật sự của chiếc ô tô để có thể ra quyết định xử lý, xử phạt", chỉ huy Công an phường Hoàn Kiếm nói.

Lực lượng chức năng có mặt để cẩu, kéo chiếc ô tô (Ảnh: Cắt từ clip).

Cũng theo vị này, sau khi chiếc ô tô được cẩu kéo đi, người dân xung quanh khu phố Bát Sứ rất vui mừng vì tuyến phố đã được thông suốt, không còn cảnh ùn ứ khi chiếc ô tô "nằm lì" tại đây suốt nhiều năm qua gây ra.

Theo phản ánh từ người dân, chiếc ô tô nêu trên đã phủ bạt che kín, đỗ tại phố Bát Sứ suốt 4 năm qua. Do đỗ lâu năm, bụi rác, xác động vật bị cuốn vào gầm xe gây ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông. Đặc biệt, khi hàng xóm sang nhắc nhở thì chủ nhà vẫn cố chấp không chịu di chuyển chiếc ô tô ra chỗ khác.